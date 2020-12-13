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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:49 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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يفتتح الفنان التشكيلي خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض "إيماءات الروح" للتشكيلي البحريني خالد الطهمازي، بمركز محمود مختار الثقافي السابعة مساء الخميس الموافق 17 ديسمبر ويستمر حتى 31 ديسمبر2020.

يضم المعرض ما يزيد 25 لوحة تشكيلية ما بين البورتريهات والتشخيص، يرصد فيها الحياة اليومية بكل ما فيها من تجليات الروح، يستكشف فيها جمال الطبيعة الإنسانية وجوهرها.

ويقول في تصريح لـ"الدستور": "طوال تجربتي الفنية التي تزيد عن 30 عامًا، لم أتوقف عن البحث عن المجهول في اللوحة، ولهذا فقد مرت أعمالي الفنية بأشكال مختلفة، فأحيانًا لا أخطط للرسم أولا أفكر كثيرا في التفاصيل بقدر ما يعنيني انسجام حركة الفرشاة واللون مع مشاعري. ولكن تبقى الشخوص الآدمية والبورتريهات هي العنصر الجوهري في اللوحة طوال تلك الفترات".

جدير بالإشارة إلى أن الفنان التشكيلي خالد الطهمازي مواليد مدينة المحرق عام 1970، عضو جمعية البحرين للفنون التشكيلية، فنان متفرغ، أقام عدة معارض شخصية وله ما يزيد على 60 مشاركة تشكيلية في معارض وورش عمل وملتقيات محلية ودولية، وحصل على عدة جوائز.
افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس
افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس
افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس
افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس
افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس
افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس
افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس
افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس
افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس
افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس

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