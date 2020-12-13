صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بطريق طراد النيل بالمنيا (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بتنظيم حملة مسائية لصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بطريق طراد النيل من سوادة حتى زاوية سلطان، حفاظا على سلامة وأمن المواطنين، وللحد من المخاطر والحوادث.وأوضح العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، قامت بأعمال صيانة للإنارة أيضا صيانة لمحولات الكهرباء، حيث تم صيانة وإصلاح كشافات الإنارة بطريق طراد النيل من سوادة وحتى الزاوية بواقع 30 كشاف ولمبة ليد.وأكد مصطفي الدبيكي رئيس قرية نزلة حسين أن الوردية المسائية وبالتنسيق مع قسم الإنارة وبواسطة معدات وسيارات الكهرباء قامت بأعمال الصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة، مؤكدا بأنه سيتم المتابعة المستمرة للطرق حتى يتسنى للمواطن العيش بأمان منعا للمخاطر.