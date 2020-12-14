تفاصيل ترشيح 8 فنانين من العرب ضمن قائمة أجمل وجه فى العالم 2020



كشف الحساب الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلر" "tccandler" على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن قائمة أجمل وأوسم وجوه في العالم.



وتم ترشيح 8 أسماء عربية ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2020، وهم كالأتي:

ياسمين صبري

ياسمين صبري:

تم ترشيح الفنانة الشابة ياسمين صبري من بين الوجوه العربية التي تعتبر من أكثر جاذبية، والتي تشارك للمرة الثالثة في المسابقة بعد أن دخلتها عامي 2017 و2018 على التوالي.



هنا الزاهد

هنا الزاهد:

تم ترشيح الفنانة هنا الزاهد والتي تم ترشيحها للمرة الأولى وقد شاركت الفنانة جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بهذا الخبر المفرح، قائلة: "شكرًا لترشيحي في أجمل 100 وجه في العالم".



لينا قيشاوى

لينا قيشاوى:

كما ضمت القائمة مقدمة البرامج الفلسطينية لينا قيشاوي، التي اختيرت للمرة الثانية في هذه المسابقة.



حنان خضر

حنان خضر:

كما تم ترشيح الفنانة المغربية حنان الخضر للعام الرابع على التوالي ضمن قائمة 100 أفضل وجه، التي يصدرها موقع الأمريكي "tccandler"، وأعلن الموقع عن وجود اسم حنان الخضر في قائمته، للسنة الرابعة على التوالي.



هايدي موسي

هايدي موسي:

كما شارك في القائمة الفنانة هايدي موسي والتي سبق وأن دخلت هايدي موسي هذه القائمة من قبل في عام 2017.



محمد عساف

محمد عساف:

وتم ترشيح الفنان الفلسطيني محمد عساف نجم أراب أيدول الذي يشارك للمرة الأولى.



ظافر العابدين

ظافر العابدين:

ويدخل الفنان التونسي ظافر العابدين قائمة المنافسة أيضًا للمرة الأولى ليكون النجم العربي الثالث الذي ينافس على فئة الرجال ضمن المسابقة.

ليث أبوجودة