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القبلة

مرصد الأزهر يدعو لمواصلة العمليات الأمنية ضد «الشباب» الصومالية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:37 م
مواصلة العمليات الأمنية
مواصلة العمليات الأمنية
أميرة العناني
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أكد مرصد الأزهر ضرورة مواصلة العمليات الأمنية ضد عناصر حركة «الشباب» الصومالية؛ لما تمثله من خطر على السلم المجتمعي داخل الصومال، مطالبًا بالتنبُّه الدائم من قِبَل القوات الأمنية خصوصا مع قرب احتفالات رأس السنة المقبلة، والتي اعتادت الحركة تنفيذ عمليات إرهابية خلالها.

كانت مصادر أمنية صومالية أفادت، اليوم الأحد، بمقتل 17 إرهابيًّا من عناصر حركة «الشباب» بينهم 3 قيادات، في عملية عسكرية بمنطقة «سبلالي» في محافظة «شبيلي السفلى» جنوب الصومال. وقال بيان صادر عن الجيش الصومالي إن القوات الصومالية دمَّرت مجمع القيادة العامة لحركة «الشباب» والذي يعتبر معقل لعناصر الحركة المعني بالحروب الميدانية.

وأعلنت مصادر في الجيش الصومالي أن قوات الجيش تمكَّنت من استعادة منطقة «غندرشي» الواقعة في محافظة «شبيلي السفلى» التي كانت تحت سيطرة عناصر حركة «الشباب»، وذلك بعد معارك ضارية شاركت فيها قوات من المشاة والكوماندوز.

من ناحية أخرى، أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» عن مقتل 62 إرهابيًّا من عناصر حركة «الشباب»، في غارتين جويتين استهدفتا مواقع الحركة في بلدة «جيليب» جنوب الصومال.

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