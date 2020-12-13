«نور الدين» يتفقد أعمال التطوير والتوسعة بشوارع كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في جولة موسعة شوارع شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، رافقه خلالها الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.وتفقد محافظ كفر الشيخ أعمال التطوير والتوسعة بشارعي إبراهيم المغازي، والنبوي المهندي، وشارع صلاح سالم، بشرق المدينة، وشارع صبري القاضي والمعرض الدائم ومحور سعد زغلول بغرب كفر الشيخ.ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة نهو أعمال التطوير بالشوارع التي يتم رفع كفاءاتها، والبدء بأعمال الرصف بها وفتحها أمام المواطنين للقضاء على الزحام والتكدس.جاء ذلك بحضور هيثم عطية، رئيس حي شرق، وأحمد الجوهري، رئيس حي غرب كفر الشيخ، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وعبد العزيز جمعة، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل.