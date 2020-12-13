رد وزير التعليم على مطالبات منح الطلاب إجازة بسبب كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يؤيد منح الإجازات، قائلًا: "لا بد أن نستغل كل فرصة لاستمرار العملية التعليمية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لتغطية الفجوة التعليمية التي حدثت العام الماضي".













وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كثرة الحديث عن الإغلاق غريب، لأنه لا مقارنة بين مصر وألمانيا في معدل الإصابات بكورونا، ألمانيا فيها 20 ألف إصابة يوميًا".













وأردف: "الإغلاق قرار سيادي للدولة يشمل وسائل النقل والمحلات ويشمل التعليم، لكن نغلق المدارس بينما الكافيهات والمطاعم شغالة والأفراح شغالة يبقى بنعمل حاجة غريبة".







