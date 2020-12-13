قراصنة يخترقون وزارة الخزانة الأمريكية

تعرضت وزارة الخزانة الأميركية لاختراق من قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية، حسبما كشفت وكالة "رويترز" للأنباء.يأتي ذلك بعد أيام من فرض وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، عقوبات على 5 قيادات حوثية في الشبكة الحوثية التجسسية في أعقاب انتهاكات مقلة بحق النساء والأطفال والتورط بجرائم حرب.وبدأت واشنطن، الثلاثاء الماضي، بضربات استباقية للقرار الكبير، حيث أعلنت تصنيف المندوب الإيراني لدى مليشيا الحوثي، حسن إيرلو، في قائمة الإرهاب، قبل أن تعود مساء الخميس لتصنيف 5 من أبرز القيادات الأمنية الحوثية التي ارتكبت أبشع انتهاكات حقوق الإنسان منذ اجتياح صنعاء أواخر 2014.