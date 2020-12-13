رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قراصنة يخترقون وزارة الخزانة الأمريكية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:25 م
قراصنة يخترقون
قراصنة يخترقون
آية حسني
طباعة
تعرضت وزارة الخزانة الأميركية لاختراق من قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية، حسبما كشفت وكالة "رويترز" للأنباء.

يأتي ذلك بعد أيام من فرض وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، عقوبات على 5 قيادات حوثية في الشبكة الحوثية التجسسية في أعقاب انتهاكات مقلة بحق النساء والأطفال والتورط بجرائم حرب.

وبدأت واشنطن، الثلاثاء الماضي، بضربات استباقية للقرار الكبير، حيث أعلنت تصنيف المندوب الإيراني لدى مليشيا الحوثي، حسن إيرلو، في قائمة الإرهاب، قبل أن تعود مساء الخميس لتصنيف 5 من أبرز القيادات الأمنية الحوثية التي ارتكبت أبشع انتهاكات حقوق الإنسان منذ اجتياح صنعاء أواخر 2014.

موضوعات متعلقة

«الاستعلامات»: تأجيل تسليم الشحنة الثانية من لقاح كورونا الصيني إلى أجل غير مسمى

شقيق أيمن حفني عن وفاة «عائشة»: «إشاعات مالهاش أساس»

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة حتى 40 سنة

7 قتلى ومصابين بحادث تصادم فى الجيزة

الصور

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

مصادر بـ«مصر للطيران» عن عودة الرحلات من الكويت: ليست لدينا تعلميات رسمية

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2020 - 2021

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم وقيمة الغرامة

الكنيسة الإنجيلية الألمانية تقدم عروضا على الإنترنت في عيد الميلاد

أيام زمان

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

«رغم موافقة والده».. لماذا رفض «الخطيب» الاحتراف بأوروبا بعد اعتزاله؟

«تدربت على تمثال حريمي لأتقنها».. اعترافات يوسف فخر الدين عن أول قبلة سينمائية

«سلامي عليك يا رفيق الزمان».. أمينة النقاش تكشف قصة ارتباطها بـ«جبرتي الصحافة»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

غدا.. عزاء الروائي بهاء عبدالمجيد بمسجد الفاروق بالمعادي

افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس

أمسية ثقافية بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.. الأربعاء

الجمعة.. المانسترلي يستضيف ثلاثي "Cairo Guitar Collectiv"