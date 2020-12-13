الجمعة.. المانسترلي يستضيف ثلاثي "Cairo Guitar Collectiv"

يُقيم المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي في المنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ضمن حفلات الموسم الثاني للمركز، حفل الثلاثي"Cairo Guitar Collectiv"، في الثامنة مساء الجمعة 18 ديسمبر 2020.يُقدم الثلاثي "CGC" مجموعة من أشهر المقطوعات العالمية كتكوين ثنائي وثلاثي لكبار المؤلفين منهم: أستور بيازولا، كلود ديبوسي، يوهان سيباستيان باخ، مع العديد من القطع المنفردة لفيديريكو مورينو توروبا، مانويل ماريا بونس، بالإضافة إلى مؤلفات كوزما "وهو مؤسس الفريق".يُذكر أن ثلاثي "CGC" القاهرة تأسست في يونيو 2015م، وتخصصوا في عزف الأعمال العالمية على الجيتار، وتتكون المجوعة من ثلاثة أعضاء هم: Pawe Kuźma وهو بولندي الأصل ويعمل حاليًا أستاذ مساعد لعلوم الموسيقي وآلة الجيتار في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل علي شهادات تقدير من بولندا، فنلندا، ألمانيا، التشيك، النمسا، ومصر، أما محمد أبو رحاب هو من مواليد القاهرة ويدرس بالجامعة الأمريكية، فاز بمسابقة كونشيرتو الجامعة الأمريكية عن تأديته لكونشرتو فيفالدي بمصاحبة الأوركسترا، وعن طه المنسي فهو من مواليد المنصورة وبدأت علاقته بالموسيقى بتعلم آلة العود والغناء العربي، وتخرج من الثانوية الموسيقية بأكاديمية الفنون، وشارك في العديد من الحفلات كمغني لأعمال الموسيقى العربية، ثم اتجه للعزف على الجيتار الكلاسيكي والليد جيتار.