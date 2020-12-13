رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الجمعة.. المانسترلي يستضيف ثلاثي "Cairo Guitar Collectiv"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:31 م
حفل الثلاثيCairo
حفل الثلاثي"Cairo Guitar Collectiv
خالد حماد
طباعة
يُقيم المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي في المنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ضمن حفلات الموسم الثاني للمركز، حفل الثلاثي"Cairo Guitar Collectiv"، في الثامنة مساء الجمعة 18 ديسمبر 2020.

يُقدم الثلاثي "CGC" مجموعة من أشهر المقطوعات العالمية كتكوين ثنائي وثلاثي لكبار المؤلفين منهم: أستور بيازولا، كلود ديبوسي، يوهان سيباستيان باخ، مع العديد من القطع المنفردة لفيديريكو مورينو توروبا، مانويل ماريا بونس، بالإضافة إلى مؤلفات كوزما "وهو مؤسس الفريق".

يُذكر أن ثلاثي "CGC" القاهرة تأسست في يونيو 2015م، وتخصصوا في عزف الأعمال العالمية على الجيتار، وتتكون المجوعة من ثلاثة أعضاء هم: Pawe Kuźma وهو بولندي الأصل ويعمل حاليًا أستاذ مساعد لعلوم الموسيقي وآلة الجيتار في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل علي شهادات تقدير من بولندا، فنلندا، ألمانيا، التشيك، النمسا، ومصر، أما محمد أبو رحاب هو من مواليد القاهرة ويدرس بالجامعة الأمريكية، فاز بمسابقة كونشيرتو الجامعة الأمريكية عن تأديته لكونشرتو فيفالدي بمصاحبة الأوركسترا، وعن طه المنسي فهو من مواليد المنصورة وبدأت علاقته بالموسيقى بتعلم آلة العود والغناء العربي، وتخرج من الثانوية الموسيقية بأكاديمية الفنون، وشارك في العديد من الحفلات كمغني لأعمال الموسيقى العربية، ثم اتجه للعزف على الجيتار الكلاسيكي والليد جيتار.


موضوعات متعلقة

رد وزير التعليم على مطالبات منح الطلاب إجازة بسبب كورونا

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

أحمد موسى يطالب بتعطيل الدراسة أسبوعين

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

الصور

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

مصادر بـ«مصر للطيران» عن عودة الرحلات من الكويت: ليست لدينا تعلميات رسمية

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2020 - 2021

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم وقيمة الغرامة

الكنيسة الإنجيلية الألمانية تقدم عروضا على الإنترنت في عيد الميلاد

أيام زمان

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

«رغم موافقة والده».. لماذا رفض «الخطيب» الاحتراف بأوروبا بعد اعتزاله؟

«تدربت على تمثال حريمي لأتقنها».. اعترافات يوسف فخر الدين عن أول قبلة سينمائية

«سلامي عليك يا رفيق الزمان».. أمينة النقاش تكشف قصة ارتباطها بـ«جبرتي الصحافة»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

غدا.. عزاء الروائي بهاء عبدالمجيد بمسجد الفاروق بالمعادي

افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس

أمسية ثقافية بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.. الأربعاء

الجمعة.. المانسترلي يستضيف ثلاثي "Cairo Guitar Collectiv"