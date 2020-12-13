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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على معظم الأنحاء

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:07 م
طقس مائل للدفء
طقس مائل للدفء
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد- غدًا الإثنين- طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، دافء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

ويسود البلاد ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، معتدلة على جنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من مطروح والسلوم، متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وطابا ونويبع.

وهناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة جدًا، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، وتكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
الإسكندرية 20 14
وادي النطرون 22 14
طنطا 22 14
شبين الكوم 22 15
دمنهور 21 14
بلطيم 21 14
مطروح 20 13
السلوم 19 11
سيوة 20 11
بورسعيد 23 14
دمياط 24 14
الزقازيق 22 15
المنصورة 22 14
الإسماعيلية 24 14
السويس 23 14
العريش 25 15
رفح 24 15
رأس سدر 26 16
نخل 26 08
نويبع 26 19
طابا 24 18
كاترين 22 05
الطور 29 18
شرم الشيخ 27 18
الغردقة 28 15
مرسى علم 27 14
الفيوم 23 13
بني سويف 23 13
المنيا 24 11
أسيوط 25 12
سوهاج 26 12
قنا 28 12
الأقصر 30 12
أسوان 31 13
إدفو 31 14
أبو سمبل 31 14
الوادي الجديد 30 12
شلاتين 29 17
أبو رماد 28 17
حلايب 28 18
رأس حدربة 27 18

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