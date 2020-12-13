غدًا.. طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد- غدًا الإثنين- طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، دافء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.ويسود البلاد ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، معتدلة على جنوب الصعيد.أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من مطروح والسلوم، متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وطابا ونويبع.وهناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة جدًا، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، وتكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 22 15الإسكندرية 20 14وادي النطرون 22 14طنطا 22 14شبين الكوم 22 15دمنهور 21 14بلطيم 21 14مطروح 20 13السلوم 19 11سيوة 20 11بورسعيد 23 14دمياط 24 14الزقازيق 22 15المنصورة 22 14الإسماعيلية 24 14السويس 23 14العريش 25 15رفح 24 15رأس سدر 26 16نخل 26 08نويبع 26 19طابا 24 18كاترين 22 05الطور 29 18شرم الشيخ 27 18الغردقة 28 15مرسى علم 27 14الفيوم 23 13بني سويف 23 13المنيا 24 11أسيوط 25 12سوهاج 26 12قنا 28 12الأقصر 30 12أسوان 31 13إدفو 31 14أبو سمبل 31 14الوادي الجديد 30 12شلاتين 29 17أبو رماد 28 17حلايب 28 18رأس حدربة 27 18