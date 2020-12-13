مطار دبي الدولي يستقبل أول رحلة لخطوط العال الإسرائيلية

استقبل مطار دبي الدولي الأحد الرحلة الجوية الافتتاحية لخطوط العال الإسرائيلية قادمة من تل أبيب.وتقوم شركة العال الإسرائيلية بتسيير ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين.وقال مسئولون بالإمارات إن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي ضمن الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الإمارات إسرائيل في أعقاب معاهدة السلام في شهر سبتمبر العام الحالي.كانت أول رحلة لطيران الإتحاد الإماراتي قد وصلت إلى إسرائيل في التاسع عشر من اكتوبر الماضي.