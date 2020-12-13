1275 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 146 ألفا و520 إصابة.وأشارت الوزارة- في بيان اليوم الأحد- إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1200 حالة.وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 12027 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.