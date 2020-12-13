«هيئة الكتاب» تنعى الروائي بهاء عبدالمجيد

نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الكاتب الدكتور بهاء عبدالمجيد، عضو اللجنة الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأستاذ الأدب الإنجليزي، والذى توفى مساء اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.قدم عبدالمجيد العديد من الأعمال الأدبية طوال مشواره، وحصل عام 2000 على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وعنوانها: (تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية من قسم اللغة الإنجليزية –كلية التربية – جامعة عين شمس. كما عمل أستاذ زائر بجامعة أكسفورد.