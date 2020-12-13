إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

أقيم اليوم الأحد، مراسم صلاة جنازة، القس باقي صدقه، راعي الكنيسة الانجيلية الأولى، وشيخ الرعاة الإنجيليين في مصر، الذي انتقل إلى الأمجاد السمائية أمس السبت 12 ديسمبر عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء.وشهد العزاء، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رافقه محمد بشير رئيس حي غرب والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة‪.‬كما شارك في صلاة الجنازة كل من الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذوكس بأسيوط وساحل سليم والبداري والأنبا كيرلس مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، والقس نادي لبيب رئيس السنودس الإنجيلي، والقس ريمون رأفت رئيس المجمع الإنجيلي، والقس باسم عدلي والقس إيميل زكي والشيخ صمويل باقي صدقة عضو المجلس الإنجيلي العام للطائفة الإنجيلية بمصر ونائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي وعدد من القساوسة والخدام وأسرة المتنيح وشعب الكنيسة‪.‬الجدير بالذكر أن القس باقي صدقه ولد في 30 سبتمبر 1929 بشبرا – القاهرة وقام بتدريس اللغة الانجليزية بالتربية والتعليم حتى عام 1976 والتحق بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة في عام 1972 وتخرج منها عام 1975 ورُسم ونُصب راعيًا للكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط منذ 5 مارس 1976، ثم عُين نائب رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، كما عين عضو المجلس الإنجيلي العام عدة مرات وتولى رئاسة سنودس النيل الإنجيلي مرتين، وتولى رئاسة مجمع أسيوط الانجيلي لعدة مرات وأسس الإدارة المالية العامة بسنودس النيل الإنجيلي وكان مديرا ورئيسًا لمجلس إدارة كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة لعدة سنوات وعضو مجلس إدارة لبيت لليان تراشر وقام بتأليف وتعريب وترجمة الكثير من الكتب‪.‬