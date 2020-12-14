هل يمكن الصلاة بالسور القصيرة فقط؟.. «الإفتاء» تجيب

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أداء الصلاة بتلاوة قصار السور جائز شرعًا.وأضاف خلال فيديو يوضح فيه حكم الصلاة بقصار السور فقط، أن المندوب أداء صلاتي المغرب والعشاء بقصار السور، ونصلي الفجر بالطوال.وأفاد بأن من كان لا يحفظ من القرآن الكريم إلا قصار السور فقط، فصلاته صحيحة، ولا شيء عليه.