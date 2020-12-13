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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

جنايات قنا تنتقل لمركز شرطة قفط لمعاينة موقع مقتل متهم على يد ضابطين

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:28 م
موقع مقتل متهم
موقع مقتل متهم
قنا: إسلام البكري
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قررت محكمة جنايات قنا، الانتقال لديوان مركز شرطة قفط لمعاينته، لمعرفة كيفية حدوث حادث تعذيب عامل داخل المركز، حتى لقى مصرعه.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي، وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى قد استمعت لشهادة أمين شرطة وخفير فى قضية تعذيب عامل بقفط حتى لقى مصرعه.

تعود أحداث القضية ليومى ١٤ و١٥ يوليو ٢٠١٧ إثر قيام النيابة العامة باتهام كلا من "محمود م" ٤٢ سنة رئيس مباحث مركز قفط، و"حسن ا" ٢٨ سنة، معاون مباحث مركز قفط، لاتهامهما بتعذيب عامل مما تسبب فى وفاته، لأنهما فى يومى ١٤ و١٥ يوليو ٢٠١٧ قاما بتعذيب سيد محمد سيد بتقييده بالقيود الحديدية وتعليقه بها بأعلى نافذة الحجرة المحتجز بها لحمله على الإدلاء على أسماء شركائه فى قضية سرقة توك توك، وتبادلا عليه تغيير مكان القيود الحديدية، وأحدثا به إصابات أودت بحياته، كما قاما بالتزوير فى أوراق رسمية، وقاما بتغيير موعد ضبط المجنى عليه سيد محمد سيد.

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