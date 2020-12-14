«جانجاه» عن نجاة الصغيرة: مانعة الزيارات والمقابلات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددًا من الأنباء عن مرض الفنانة نجاة الصغيرة، داعين لها بالشفاء العاجل.وقالت جانجاه عبد المنعم، شقيقة الفنانة نجاة الصغيرة، إنها لا تعلم أي شئ عن حقيقة مرضها، سوى ما تحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متابعًة: «هي مانعة التواصل معاها نهائيًا ودائمًا مختفية، حتى ما بتقابلش أخواتها».وأضافت «جانجاه»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها أيضًا انقطعت علاقتها بها منذ وفاة شيقيتها الفنانة الكبيرة سعاد حسني، لافتة إلى أن سعاد حسني هي من كانت تجمع بينهما في كل الأوقات، خاصًة أن نجاة هي شقيقة شيقيقتها.وأوضحت أن كل واحدة منهن كان لها طريق مختلف عن الأخرى، وهذا لا يعني وجود خلاف بينهما، «هي بس مانعة المقابلات حتى من ناحية أخواتها».