رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع 2 سايبر بمطروح لمخالفة المواعيد

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:37 م
غلق وتشميع سايبر
غلق وتشميع سايبر
ياسمين شعيب
طباعة
أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، غلق وتشميع 2 سايبر بمنطقة زاهر جلال، لمخالفة مواعيد الغلق بعد الساعة 10 مساء، بالإضافة إلى ضبط شيش بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء من خلال حملة من مجلس المدينة وشرطة المرافق.

وأضاف «جاب الله»، أنه تم ضبط شيش في أحد السايبرات وتجمعات لأطفال وكبار مما يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا المستجد وستكون بؤرة لزيادة الإصابات وعلى الفور تم إصدر قرار بغلق وتشميع 2 سايبر.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء تعمل دون تصريح بأحد العقارات بمنطقة البوسيت، كما تم رفع كشك مخالف بكورنيش المدينة حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار إلى مواصلة استمرار الحملات بالشوارع والميادين العامة لضبط البناء العشوائي المخالف والقضاء على ظاهرة إشغال الطريق المخالفة العربيات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين.

وشدد رئيس المدينة على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعد على أراضى الدولة والبناء العشوائي، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس كورونا، وسيتم غلق وتشميع المحال التجارية والكافيهات التي لم تلتزم بمواعيد الغلق الساعة 10 مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعلنة.
غلق وتشميع 2 سايبر بمطروح لمخالفة المواعيد
غلق وتشميع 2 سايبر بمطروح لمخالفة المواعيد
غلق وتشميع 2 سايبر بمطروح لمخالفة المواعيد
غلق وتشميع 2 سايبر بمطروح لمخالفة المواعيد
غلق وتشميع 2 سايبر بمطروح لمخالفة المواعيد
غلق وتشميع 2 سايبر بمطروح لمخالفة المواعيد
غلق وتشميع 2 سايبر بمطروح لمخالفة المواعيد
غلق وتشميع 2 سايبر بمطروح لمخالفة المواعيد
غلق وتشميع 2 سايبر بمطروح لمخالفة المواعيد
غلق وتشميع 2 سايبر بمطروح لمخالفة المواعيد

موضوعات متعلقة

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

مصادر بـ«مصر للطيران» عن عودة الرحلات من الكويت: ليست لدينا تعلميات رسمية

هل تتغير مناهج الثانوية العامة؟.. وزير التعليم يجيب (فيديو)

الصور

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

image description

«أسيوط» في اجتماع «التنمية المحلية» و«الصحة» لبحث مبادرة «المركزي»

image description

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات في أسيوط

الأكثر قراءة

مصادر بـ«مصر للطيران» عن عودة الرحلات من الكويت: ليست لدينا تعلميات رسمية

هل تتغير مناهج الثانوية العامة؟.. وزير التعليم يجيب (فيديو)

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2020 - 2021

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم وقيمة الغرامة

الكنيسة الإنجيلية الألمانية تقدم عروضا على الإنترنت في عيد الميلاد

انتشار سرقة لوحات المقابر بفنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

دينا السقا تهدي روايتها الجديدة لروح نبيل فاروق

«هيئة الكتاب» تنعى الروائي بهاء عبدالمجيد

بهاء عبدالمجيد.. رحيل مؤثر لصاحب «القطيفة الحمراء» (بروفايل)

الخميس.. صفاء عبد المنعم تناقش «موقع على بحر النيل»