غلق وتشميع 2 سايبر بمطروح لمخالفة المواعيد

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، غلق وتشميع 2 سايبر بمنطقة زاهر جلال، لمخالفة مواعيد الغلق بعد الساعة 10 مساء، بالإضافة إلى ضبط شيش بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء من خلال حملة من مجلس المدينة وشرطة المرافق.وأضاف «جاب الله»، أنه تم ضبط شيش في أحد السايبرات وتجمعات لأطفال وكبار مما يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا المستجد وستكون بؤرة لزيادة الإصابات وعلى الفور تم إصدر قرار بغلق وتشميع 2 سايبر.وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء تعمل دون تصريح بأحد العقارات بمنطقة البوسيت، كما تم رفع كشك مخالف بكورنيش المدينة حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأشار إلى مواصلة استمرار الحملات بالشوارع والميادين العامة لضبط البناء العشوائي المخالف والقضاء على ظاهرة إشغال الطريق المخالفة العربيات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين.وشدد رئيس المدينة على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعد على أراضى الدولة والبناء العشوائي، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس كورونا، وسيتم غلق وتشميع المحال التجارية والكافيهات التي لم تلتزم بمواعيد الغلق الساعة 10 مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعلنة.