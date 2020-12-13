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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الإسكندرية الأزهرية» تكرم أوائل الطالبات في مسابقة الإنشاد الديني

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:47 م
أوائل الطالبات في
أوائل الطالبات في مسابقة الإنشاد الديني
هبه عويضه
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كرمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، أوائل الطالبات في مسابقة الإنشاد الديني، برئاسة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي، وبمشاركة محمد أشرف مدير رعاية الطلاب، حيث تم تكريم طالبات معهد فتيات العصافرة الإعدادي، وطالبات معهد فتيات سيدي بشر الثانوي، بحضور عصمت أنور عميدة معهد فتيات العصافرة، سعاد أبو العيد عميد معهد فتيات سيدي بشر.

وتم الاستماع إلى فقرات من الإنشاد من الطالبات، وأشاد جميع الحضور بأدائهن، وتم تكريم الطالبات، وتقديم شهادات تقدير، والجوائز المقدمة لهن من رعاية الطلاب.

وقد تم تكريم الطالبات وهن: معهد فتيات سيدي بشر، إيمان الصافي سعد، وسلمى سراج فؤاد، ومريم طارق السيد، منى عبد السلام عبد الفتاح، فاطمة محمد حسن.

ومن معهد فتيات العصافرة، جنى صفوت علي، سارة عبد الحليم محمود، مريم أشرف مفتاح، مروة محمد حسن، بسيمة أسامة محمد، وقامت بتدريبهن الأستاذة مديحة الأحمدي الشورى مدرسة اللغة العربية، كما تم تكريم سميرة علي الأخصائية الاجتماعية بمعهد فتيات سيدي بشر، وهدى الفقي الأخصائية الاجتماعية بمعهد فتيات العصافرة.
«الإسكندرية الأزهرية» تكرم أوائل الطالبات في مسابقة الإنشاد الديني
«الإسكندرية الأزهرية» تكرم أوائل الطالبات في مسابقة الإنشاد الديني
«الإسكندرية الأزهرية» تكرم أوائل الطالبات في مسابقة الإنشاد الديني
«الإسكندرية الأزهرية» تكرم أوائل الطالبات في مسابقة الإنشاد الديني
«الإسكندرية الأزهرية» تكرم أوائل الطالبات في مسابقة الإنشاد الديني
«الإسكندرية الأزهرية» تكرم أوائل الطالبات في مسابقة الإنشاد الديني
«الإسكندرية الأزهرية» تكرم أوائل الطالبات في مسابقة الإنشاد الديني
«الإسكندرية الأزهرية» تكرم أوائل الطالبات في مسابقة الإنشاد الديني
«الإسكندرية الأزهرية» تكرم أوائل الطالبات في مسابقة الإنشاد الديني
«الإسكندرية الأزهرية» تكرم أوائل الطالبات في مسابقة الإنشاد الديني

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