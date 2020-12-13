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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:47 م
انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات بجامعة المن
المنيا ـ على حسين
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أعلنت اللجنة العليا للإشراف والمتابعة لانتخابات مجالس اتحادات الكليات ومجلس اتحاد طلاب جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائبًا، وعضوية كل من: الدكتور حسن سعد سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبعضوية الطالب أحمد عازي بكلية طب الأسنان ممثلًا عن الطلاب، والطالبة ميرنا أسامة بالسياحة والفنادق ممثلة عن الطالبات، عن الكشوف المبدئية للمتقدمين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية "الرياضية، والأسر، والفنية، والثقافية، والجوالة والخدمة العامة، والاجتماعية، والعلمية"، لفرق كليات الجامعة العشرين لهذا العام، أنه بلغ عدد الطلاب بالكشوف المبدئية 757 طالبا وطالبة بعد استيفائهم شروط الترشح التي منها: أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة، ومستجدًا في فرقته الدراسية، وأن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة وكليته، وألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا، وذلك من بين 881 طالبا تقدموا للترشح لعضوية الاتحاد.

وتصاعدت نسبة أعداد تمثيل الطلاب لتتخطى الـ61% بإجمالي عدد 460 طالبا، بينما بلغ عدد الطالبات المرشحات بكليات الجامعة 297 طالبة بنسبة 39%، حيث وصل إجمالي المرشحين باللجان العلمية بكليات الجامعة إلى 98 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد المرشحين باللجنة الفنية 109 طلاب وطالبات، وترشح للجنة الثقافية 107 طلاب وطالبات، وباللجنة الاجتماعية وصل عدد المترشحين إلى 118، وبالجوالة والخدمة العامة وصل عددهم إلى 106، كما ترشح بلجنة الأسر 110، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المترشحين باللجنة الرياضية إلى 109 طلاب وطالبات.

تجدر الإشارة، إلى أنه تبدأ غدًا الإثنين لجان الإشراف والمتابعة على العملية الانتخابية بمختلف كليات الجامعة في تلقي الطعون من قبل المرشحين، على أن يتم فحصها الثلاثاء، وإعلان الكشوفات النهائية للمرشحين الأربعاء المقبل 16 ديسمبر الجاري.

ويستمر تنفيذ باقي مراحل العملية الانتخابية وفقًا للجدول الزمني الذى تم إعلانه مسبقًا، بحيث تبدأ الدعاية الانتخابية الخميس 17 ديسمبر، وستجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد المقبل الموافق 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا
757 طالبًا وطالبة في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات بجامعة المنيا

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