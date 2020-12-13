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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول عراقي يبحث التعاون مع روسيا في مجال التسليح

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:02 م
قاسم الإعرجي
قاسم الإعرجي
وكالات
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دعا قاسم الإعرجي مستشار الأمن القومي العراقي الأحد إلى استمرار التعاون بين العراق وروسيا الاتحادية في مجال التسليح.
وأكد الأعرجي خلال اجتماعه اليو الأحد بسفير روسيا في بغداد ماكسيم ماكسيموف أهمية استمرار التعاون بين البلدين خصوصا في مجال التسليح.
وأعرب عن تطلع العراق بأن تشهد العلاقات العراقية الروسية مزيدا من التطور لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
من جهته أكد السفير الروسي أن بلاده على استعداد للتعاون مع العراق في المجالات كافة.

وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات بين العراق وروسيا، لمافيه أمن واستقرار المنطقة.

كما تم بحث ملف مخيم الهول على الحدود العراقية السورية، وأهمية العمل على تبادل المعلومات، لتأمين الحدود العراقية، ومنع تسلل الإرهابيين، إضافة الى التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن روسيا تنشر قوات في سوريا منذ عام 2015، لدعم حكومة رئيسها بشار الأسد في قتاله ضد التنظيمات الإرهابية.

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