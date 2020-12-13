المثقفون ينعون بهاء عبدالمجيد: «كان من أطيب القلوب»

• أحمد الشهاوي

• سامح فايز

• أدهم العبودي

• شوكت المصري

توفى منذ قليل الروائي والأكاديمي بهاء عبد المجيد أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس والأستاذ زائر بجامعة أكسفورد بلندن، متأثرا بإصابته بكورونا.وكتب الكثير من الأدباء والإعلاميين على صفحاتهم ينعون رحيل بهاء عبد المجيد، والذي وصفوه بأنه كان مثالًا للخلق الحسن، وكان يحب الجميع ولا يتأخر عن أحد وأيضًا كان الجميع يحبونه.كتب الشاعر أحمد الشهاوي عبر حسابه على "فيسبوك": "أنعى لكم وفاة الصديق الدكتور بهاء عبد المجيد. الكاتب الروائي والمترجم والناقد والأستاذ المتخصص في الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس".كتب الروائي والصحفي سامح فايز ينعي بهاء المجيد، وقال عنه: "هو واحد من أطيب القلوب في الوسط الأدبي المصري".وكتب الروائي المصري أدهم العبودي ينعى رحيل بهاء عبد المجيد قائلًا: "الصديق الروائي بهاء عبد المجيد في ذمة الله".كتب الناقد والأكاديمي شوكت المصري ناعيًا رحيل بهاء عبد المجيد قائلًا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى لكم جميعًا الصديق الغالي الحبيب الروائي الدكتور بهاء عبد المجيد".