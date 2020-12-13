خطوات معرفة كود الطالب الثانوية العامة بالرقم القومي 2021

خطوات معرفة كود الطالب الثانوية العامة بالرقم القومي





1- الدخول على الرابط:



2- كتابة الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد.



3- كتابة محافظة الطالب المستعلم عن الكود.



4- كتابة تاريخ ميلاد الطالب.



5- اختار النوع «ذكر- أنثى».



6- الضغط على تسجيل الدخول.



جدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت إتاحة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بطالب الصف الأول الثانوي، وكذلك الأكواد الخاصة بمواد الاختبار التجريبي من خلال رابط تسجيل الاستمارة وليس عن طريق برنامج outlook كما كان معلن من قبل.



ووجهت الوزارة، تنبيها على طلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة الدخول على رابط تسجيل الاستمارة للحصول على الأكواد الخاصة به والدخول بالبريد الإلكتروني الجديد الموحد وكلمة المرور الخاصة به.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات الاستعلام عن أكواد الطلاب وجاءت كالتالي:1- الدخول على الرابط: http:studea.emis.gov.eg 2- كتابة الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد.3- كتابة محافظة الطالب المستعلم عن الكود.4- كتابة تاريخ ميلاد الطالب.5- اختار النوع «ذكر- أنثى».6- الضغط على تسجيل الدخول.جدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت إتاحة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بطالب الصف الأول الثانوي، وكذلك الأكواد الخاصة بمواد الاختبار التجريبي من خلال رابط تسجيل الاستمارة وليس عن طريق برنامج outlook كما كان معلن من قبل.ووجهت الوزارة، تنبيها على طلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة الدخول على رابط تسجيل الاستمارة للحصول على الأكواد الخاصة به والدخول بالبريد الإلكتروني الجديد الموحد وكلمة المرور الخاصة به.

يبحث طلبة وطالبات المراحلة الثانوية، عن طريقة الاستعلام عن الأكواد الخاصة، بدخول الامتحان على أجهزة التابلت، لامكانهم من الدخول للامتحان، بعد أن تحول الامتحان الورقي بشكله التقليدي إلى امتحان إلكتروني على أجهزة تابلت تم تسليمها للطلاب.