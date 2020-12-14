«الأوقاف» تفتتح 45 مسجدًا الجمعة القادمة

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أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 45 مسجدًا الجمعة القادمة 18 ديسمبر، وذلك في 12 محافظة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م 596 مسجدًا حتى تاريخه.جاء ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة، هي على النحو التالي:1. وادي مكتب – بقرية وادي فيران – مركز أبو رديس2. أولاد بصالة – فيشا سليم – طنطا وزارة الأوقاف3. نور الإسلام – العتوة القبلية – قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف4. السلام – طنبارة – المحلة الكبرى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف5. آل الشيخ – الغردقة – البحر الأحمر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف6. الحسن والحسين – الغردقة – البحر الأحمر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف7. الذهبية – زاوية رازين – مركز منوف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف8. الرضوان – قويسنا – مركز قويسنا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف9. السادات – البتانون – مركز شبين الكوم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف10. الفتح – سروهيت – مركز منوف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف11. مسجد تحيا مصر – الأسمرات 312. عباد الرحمن – عزبة محمود عبد الخالق – طامية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف13. الرحمن – عزبة عبد الرحمن سيد أحمد – قلمشاة – أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف14. عفا الله – العزب – الفيوم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف15. النور – الفوز – الغرق – أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف16. أبو سعده – النصارية – أبشواي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف17. الرحمة – قرية شريف باشا مركز بني سويفجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف18. الركاكبة – الشرقي سمهود أبو تشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف19. الرحمة – النجمة والحمران أبو تشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف20. الدقانوة – المحارزة – أبو تشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف21. عبد الرؤوف الشاذلي – الخرائقة – قوصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف22. نزلة الشبان المصرية – موط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف23. الروضة بالقصر – القصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف24. 23 يوليو – موط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف25. الخلفاء الراشدين – دهشور – البدرشينجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف26. مسجد الشمس – 6 أكتوبرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف27. مسجد النور – البوره مركز اسيوطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف28. مسجد درويش – العدر مركز اسيوط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف29. مسجد الرحمة – جبانة منفلوطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف30. مسجد الرحمن – نزلة عطية بمركز البدارى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف31. مسجد الحرمين – نزالى جانوب القوصيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف32. مسجد آل عرنوس – قرية الشناينى صدفا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف33. مسجد الرحمة – عرب التتالية القوصيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف34. وبالوالدين إحسانا – طريق بور سعيد – دمياطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف35. العزة – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف36. دار السلام – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف37. رياض الجنة – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف38. الحسن – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف39. الصادق الأمين – أولاد حمام جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف40. أنس بن مالك – الخلفية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف41. السيدة زينب – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف42. البدري – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف43. الأنصار – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف44. المدينة المنورة دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف45. الرحمة – الفؤادية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف