«الأوقاف» تفتتح 45 مسجدًا الجمعة القادمة
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:39 ص
أميرة العنانيطباعة
أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 45 مسجدًا الجمعة القادمة 18 ديسمبر، وذلك في 12 محافظة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م 596 مسجدًا حتى تاريخه.
جاء ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة، هي على النحو التالي:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. وادي مكتب – بقرية وادي فيران – مركز أبو رديس
مديرية أوقاف الغربية
2. أولاد بصالة – فيشا سليم – طنطا وزارة الأوقاف
3. نور الإسلام – العتوة القبلية – قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
4. السلام – طنبارة – المحلة الكبرى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحر الأحمر
5. آل الشيخ – الغردقة – البحر الأحمر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6. الحسن والحسين – الغردقة – البحر الأحمر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف المنوفية
7. الذهبية – زاوية رازين – مركز منوف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8. الرضوان – قويسنا – مركز قويسنا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9. السادات – البتانون – مركز شبين الكوم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10. الفتح – سروهيت – مركز منوف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف القاهرة
11. مسجد تحيا مصر – الأسمرات 3
مديرية أوقاف الفيوم
12. عباد الرحمن – عزبة محمود عبد الخالق – طامية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13. الرحمن – عزبة عبد الرحمن سيد أحمد – قلمشاة – أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14. عفا الله – العزب – الفيوم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15. النور – الفوز – الغرق – أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16. أبو سعده – النصارية – أبشواي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف بني سويف
17. الرحمة – قرية شريف باشا مركز بني سويف
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف قنا
18. الركاكبة – الشرقي سمهود أبو تشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
19. الرحمة – النجمة والحمران أبو تشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20. الدقانوة – المحارزة – أبو تشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21. عبد الرؤوف الشاذلي – الخرائقة – قوص
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الوادي الجديد
22. نزلة الشبان المصرية – موط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
23. الروضة بالقصر – القصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
24. 23 يوليو – موط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الجيزة
25. الخلفاء الراشدين – دهشور – البدرشين
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
26. مسجد الشمس – 6 أكتوبر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسيوط
27. مسجد النور – البوره مركز اسيوط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
28. مسجد درويش – العدر مركز اسيوط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
29. مسجد الرحمة – جبانة منفلوط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
30. مسجد الرحمن – نزلة عطية بمركز البدارى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
31. مسجد الحرمين – نزالى جانوب القوصية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
32. مسجد آل عرنوس – قرية الشناينى صدفا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
33. مسجد الرحمة – عرب التتالية القوصية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف دمياط
34. وبالوالدين إحسانا – طريق بور سعيد – دمياط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
35. العزة – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
36. دار السلام – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
37. رياض الجنة – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
38. الحسن – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
39. الصادق الأمين – أولاد حمام جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
40. أنس بن مالك – الخلفية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
41. السيدة زينب – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
42. البدري – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
43. الأنصار – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
44. المدينة المنورة دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
45. الرحمة – الفؤادية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
جاء ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة، هي على النحو التالي:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. وادي مكتب – بقرية وادي فيران – مركز أبو رديس
مديرية أوقاف الغربية
2. أولاد بصالة – فيشا سليم – طنطا وزارة الأوقاف
3. نور الإسلام – العتوة القبلية – قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
4. السلام – طنبارة – المحلة الكبرى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحر الأحمر
5. آل الشيخ – الغردقة – البحر الأحمر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6. الحسن والحسين – الغردقة – البحر الأحمر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف المنوفية
7. الذهبية – زاوية رازين – مركز منوف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8. الرضوان – قويسنا – مركز قويسنا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9. السادات – البتانون – مركز شبين الكوم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10. الفتح – سروهيت – مركز منوف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف القاهرة
11. مسجد تحيا مصر – الأسمرات 3
مديرية أوقاف الفيوم
12. عباد الرحمن – عزبة محمود عبد الخالق – طامية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13. الرحمن – عزبة عبد الرحمن سيد أحمد – قلمشاة – أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14. عفا الله – العزب – الفيوم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15. النور – الفوز – الغرق – أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16. أبو سعده – النصارية – أبشواي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف بني سويف
17. الرحمة – قرية شريف باشا مركز بني سويف
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف قنا
18. الركاكبة – الشرقي سمهود أبو تشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
19. الرحمة – النجمة والحمران أبو تشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20. الدقانوة – المحارزة – أبو تشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21. عبد الرؤوف الشاذلي – الخرائقة – قوص
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الوادي الجديد
22. نزلة الشبان المصرية – موط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
23. الروضة بالقصر – القصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
24. 23 يوليو – موط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الجيزة
25. الخلفاء الراشدين – دهشور – البدرشين
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
26. مسجد الشمس – 6 أكتوبر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسيوط
27. مسجد النور – البوره مركز اسيوط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
28. مسجد درويش – العدر مركز اسيوط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
29. مسجد الرحمة – جبانة منفلوط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
30. مسجد الرحمن – نزلة عطية بمركز البدارى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
31. مسجد الحرمين – نزالى جانوب القوصية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
32. مسجد آل عرنوس – قرية الشناينى صدفا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
33. مسجد الرحمة – عرب التتالية القوصية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف دمياط
34. وبالوالدين إحسانا – طريق بور سعيد – دمياط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
35. العزة – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
36. دار السلام – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
37. رياض الجنة – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
38. الحسن – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
39. الصادق الأمين – أولاد حمام جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
40. أنس بن مالك – الخلفية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
41. السيدة زينب – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
42. البدري – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
43. الأنصار – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
44. المدينة المنورة دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
45. الرحمة – الفؤادية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف