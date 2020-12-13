بعد خسارة أحمد داود لوزنه.. كل ما تريد معرفته عن ريجيم الماء

• ما هو ريجيم الماء؟

• كيف يساعد الماء في خسارة الوزن؟

• ما هي مخاطر "ريجيم الماء"؟

أثار الفنان أحمد داود الجدل بعد أن نشر صورة سيلفي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، معلنًا أنه كان يتبع رجيم المياه لمدة ستة أيام، وكتب: "سلفي فرحة الفطار بعد صيام 6 أيام كنت بشرب فيهم مياه بس".أوضح داود في أحد التعليقات أنه خسر خمسة كيلو من وزنه خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الأهم من خسارة الوزن هو تنظيف الجسم من السموم، لينصح متابعيه بمشاهدة فيديوهات حول هذه الطريقة من الرجيم ومتابعة إحدى الصفحات الخاصة بالصيام العلاجي.حالة من الانقسام شهدتها صورته فالبعض شجعه على ذلك بينما الآخر حذره من أضرار تلك الطريقة في إنقاص الوزن.نقدم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن "ريجيم المياه" الأضرار والفوائد وفقا لما ذكرة موقع "ويب ميد" الطبي.يعتمد ريجيم الماء على تناول 2 إلى 4 أكواب يوميًا على معدة فارغة صباحًا، مع تجنب تناول الطعام لمدة نصف ساعة بعد شرب الماء، على أن يتم شرب أكواب أخرى من الماء تدريجيًا طوال اليوم.يعمل الماء على ملأ المعدة والأمعاء، فيمنحكِ شعورًا بالشبع، وبالتالي يعمل على تخفيف الشعور بالجوع تدريجيًا، هذا فضلًا عن انه يمنع تكون الدهون بالجسم.وأثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة تكون نسبة المياه في أجسامهم أقل عن غيرهم وعن المعدل الطبيعي لنسبة الرطوبة بالجسم، لهذا دائمًا ما يوصى الأطباء بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، وهو المعدل الطبيعي لشرب الماء.فقدان المعادن والفيتامينات والأملاح المعدنية الرئيسة للصحة العامة.تقليص الكتلة العضلية؛ جرّاء الامتناع عن تناول البروتين.التسبّب بفقر الدم جرّاء نقص الحديد.الإمساك بسبب عدم حصول الجسم على الألياف الغذائية التي تساعد في تليين الأمعاء.الإصابة بالإغماء، نتيجة فقدان الجسم لسكر الجلوكوز.الشعور بالصداع والضعف العام والإجهاد المستمر والإرهاق.التوتّر وتقلّب المزاج والاكتئاب الحاد.ضعف النشاط، جرّاء عدم حصول الجسم على السعرات الحرارية اللازمة.الإصابة بالجفاف، لا سيّما عند عدم شرب المقدار الكافي من الماء والسوائل.فقدان الجلد الليونة والنضارة، بالإضافة الي تساقط الشعر وفقدان لمعانه.