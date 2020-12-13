المعارضة التركية: حكومة أردوغان اعتقلت 16 ألف عضو بـ«الديمقراطي الكردي»

أكد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، اليوم الأحد، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتقلت أكثر من 16 ألف عضو في الحزب منذ عام 2015، وفقا لقناة العربية.وكان تقدم نواب بالبرلمان التركي بـ23 طلب رفع حصانة ضد بعض نواب أحزاب المعارضة، اليوم، من حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي، وحزب الخير.ومن ضمن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، ونائب رئيس مجموعة حزب الخير، لطفو تركان، ونائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، أيكوت إردوغدو، ونائبة حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إزمير، سيلين صايك بوكا.