غلق 4 منشآت و55 مطعمًا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

تناول وزير الآثار الدكتور خالد العناني، موقف الحركة السياحية في مصر خلال العام الجاري، لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه تتم متابعة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالاشتراطات الاحترازية والوقائية للوقاية من الفيروس، حيث حصلت بعض المنشآت على شهادة السلامة الصحية، من بينها 690 فندقا ثابتا، و52 فندقا عائما، و1035 مطعما سياحيا، وفي الوقت نفسه تم غلق 4 منشآت سياحية وفندقية و55 مطعما سياحيا لعدم الالتزام بالضوابط المعلنة.كما تطرق الدكتور خالد العناني لعرض تفاصيل الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الجاري 2020، لافتاً إلى أن المدن الساحلية شهدت نشاطاً خلال الصيف الماضي فيما يتعلق بالسياحة الداخلية، مستعرضا توقعات الوزارة للحركة السياحة خلال العام المقبل، وبعض المقترحات للنهوض بالموسم السياحي خلال العام 2021.جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.