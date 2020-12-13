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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بنى سويف يتابع مع مدير الأمن مستجدات حادث مقتل الطفلة «فاطمة»

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:26 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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تواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، مع اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف بشأن مستجدات حادث مقتل الطفلة "فاطمة حبيب إبراهيم "بقرية قمن العروس بمركز الواسطى، مطمئنا على سير التحقيقات في الجريمة التي أفجعت الجميع تجاه طفلة عمرها 10 سنوات دون وضوح أسباب أو دوافع حتى الآن.

وتقدم محافظ بني سويف بخالص التعازي لأسرة الطفلة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم ذويها الصبر والسلوان، ومعربا عن حزنه الشديد للحادث الأليم والفاجعة التي تعرضت لها الطفلة، مؤكدا شناعة تلك الجريمة وثقته الكبيرة في رجال الأمن في الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت.

وأكد مدير الأمن للمحافظ أن التحقيقات مستمرة من خلال إدارة البحث الجنائي، وأنه يتابع شخصيا عن كثب مجريات التحقيقات وما ستسفر عنه التحريات، حيث لن يهدأ للجميع بال حتى يتم الكشف عن الجناة وملابسات تلك الجريمة الشنيعة.

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