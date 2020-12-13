«الأوقاف» تعلن توزيع الدفعة التاسعة للزي الأزهري على الأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف توفير الزى الأزهري للأئمة، حيث سيتم توزيع الدفعة التاسعة من الزى الأزهرى على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعددهم (1032) إمامًا، بمحافظات: (الشرقية – أسوان – شمال سيناء – الأقصر – البحيرة – القاهرة – كفر الشيخ)، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (32921) زيًّا أزهريًّا، وما زال التوزيع مستمرًا.وأكدت وزارة الأوقاف الأئمة المستحقين الحضور إلى مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.