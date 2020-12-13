«الصحة»: نسعى لتصنيع لقاح كورونا داخل مصر

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الدوائية، إن الوزارة تتواصل مباشرة مع الشركات المصنعة للقاح كورونا، وحاليًا تجرى مفاوضات مع الجهات المختلفة من أجل تصنيعه داخل مصر.













وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نشارك في الأبحاث، ونعمل على توفير اللقاحات حال ثبوت فاعليتها"، مؤكدة أن الوزارة تعمل على نقل التنكولوجي لتصنيع اللقاح في مصر.













وأردفت: "نحن بصدد توقيع بروتوكولات وماشيين في الإجراءات"، موضحة أنه يوجد مسائل إجرائية واتفاقيات، وهناك جانب بتوفير التقنية، وتجهيز المكان.







