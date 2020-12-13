8 وفيات و1194 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، تسجيل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، و8 وفيات، و631 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 184 ألفًا و949 حالة، والوفيات إلى 617 حالة، والشفاء إلى 163 ألفًا و679 حالة.