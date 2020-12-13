سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»

ارتديت ثوبًا بلون البحرلأغريك بالسباحة ضد التيارأسبح على مهل وفى أمانوأطفئ فى الماء كل الأشواقفالراية بيضاءوأسماك القرشلا تلتهم العشاقالبحر الذى أرتديهيتوق إلى مد الوصالويصد عنّا جزر الفراقكم أتمنى فى أعماق الماءالتمدد الهادئ على رمال قلبك«قلبك»تلك اللؤلؤة الاستثناءوذلك المحيط المتعطش لكل النساءكل مرةأقتل ذبابةأتساءلهل أنا مذنبة.. مخطئةآثمة؟كل مرةتموت الذبابةوفى دمائهاإجابة الأسئلةأشترى راحتىبالصمت والشرودلا يهمنى أن أوصفباللامبالاة والبرودبينى وبين كل البشرلا انتماء، وآلاف الحواجز والحدودأطير عاليًا إلى سماء تدهشنىوهم يسجدونشكرًا وامتنانًالـ زمن السلف والجدودفى حياتهميبنون السدود.. يزرعون الألغاميصنعون البارودوأنا سأصنع «كفنى»من أغصان الشجر وأوراق الورودفوق أجساد النساءتُطبع القبلاتتتخبط الفتاوىتنهمر الشهواتتُعلن البطولاتتُرفع الراياتتنزل اللعناتفوق أجساد النساءيتقاتل البشرتتصارع الحضاراتوتنعكس أحزان القمرفوق أجساد النساءتُمنح جوائزتُطفأ غرائزتحدث مستحيلاتتتحقق معجزاتفوق أجساد النساءالأرض المرغوبة.. الملعونةكل شىء جائزارجع من الموتقبل أن يولد العام الجديدفالقطيعة المسافرة بينك وبينىتوقف حركة الأزمنةوتجمد دمى على امتداد الوريدارجع من الموتقبل أن يولد العام الجديدلست أحتمل فراقناورائحة «ديسمبر» تملأ الأجواءلا أملك شيئًا من أمرىولست أحتمل غيابك فى الشتاءكل شىء يسألنى عنكوالمطر يرفض أن يغسل وجه المدينةوأنت عنى بعيدشىء ما فى هذا الشهر الأخيريحتج على الرحيليصرخ من برودة المصيريحرض الذكريات على القيامةويستبقيك على قلبى الأميرارجع من الموتقبل أن يولد العام الجديدبعدك ليست تهمنى البداياتبعدك لا تحركنى النهاياتأية بداية لا تقترن بك، تقتلنىأية نهاية لا تؤدى إليك، تفزعنىالشتاء يحجب أشجانه الجميلةحتى تعود قصتنا المستحيلةارجع من الموتقبل أن يولد العام الجديدفالزمان ليس إلا كتاب العشقعلى صفحاتهنشدو نشتاق ننزف ونموتامنحنى أية عاطفةفأى شىء من قلبك جميلامنحنى أى إحساسفأى شىء منك حلم مستحيلأنا، أكثر من أى وقت مضىأحتاج رجلًا مثلكيغير جلدى وفصيلة دمى ولون خصلات شعرىأحتاج رجلًا مثلكيحملنى إلى أرض الدهشةيروينى من ينابيع الحنانأكثر من أى وقت مضىأحتاج رجلًا مثلكيؤكد أنى امرأة ذات مذاق خاصينتشلنى من لامبالاتى بالبشر والأشياءيأخذ بيدى إلى حكمة الشجن وحماقة الأفراحأحتاج رجلًا مثلكحين أتأمل شفتيهأدرك أسرار الكونفى أحضانه أصمت حتى الفناءوعلى خطوط يديه، أكتب وصيتى الأخيرةأكثر من أى وقت مضىأحتاج رجلًا مثلكيعشقنى كما أنابأحزانى المطلة من ابتسامتىبتوحشى ووداعتى.. بغدرى ووفائى..بتقلبى وثباتى..أكثر من أى وقت مضىأحتاج رجلًا مثلكيلتحم بتفاصيل حياتىأرجوك..كُن ذلك الرجل