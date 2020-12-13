محمود خليل يكتب: نخبة «اليسار المصرى» على أرجوحة «العداء والولاء»

مثّل «نجيب محفوظ» نموذجًا للمثقف المنسحب بعد ثورة يوليو ١٩٥٢، خلافًا لعميد الأدب العربى الذى قدم نموذجًا للمثقف المندمج مع مجلس قيادة ثورة يوليو.. كان نجيب محفوظ أكثر اتساقًا مع نفسه حين آثر الاختفاء لعدة سنوات بعد قيام الثورة، ثم اللجوء إلى «الكتابة الرمزية» فى محاولة لنكء بعض الجروح وتعرية بعض الندب التى أصابت الجسد المصرى، وكشف التحولات الإيجابية التى أحدثتها الثورة فى حياة المصريين، وذلك فى مواضع محدودة من خطابه الأدبى.أراد نجيب محفوظ أن يكون متوازنًا فى تصوير حركة المجتمع بعد الثورة، لكن فترة الستينيات لم تتح له ذلك، كما لم تتحه لغيره.. فقد سيطر على هذه الفترة الصوت الواحد والتنظيم الواحد وصانع القرار الأوحد، فلجأ «نجيب» إلى استخدام الرمز، وتوسع فى توظيفه كأداة لكشف السوءات، واعتمد على طريقته المباشرة فى الوصف فى الحالات التى أراد أن يتوقف فيها أمام بعض إنجازات الثورة، وبالغ فى المباشرة إلى حد الخروج عن حدود التعبير الأدبى حين أراد إدانة حقبة الستينيات وفترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر فى رواية «الكرنك»، فوقع فى شرك «المباشرة الفجّة» التى جعلت الرواية أقرب إلى «التحقيقات الصحفية» منها إلى عالم الأدب، كما كان يتندر الدكتور «يوسف إدريس».وفى مقابل نموذجى «المثقف المندمج» و«المثقف المنسحب»، اللذين قدمهما كل من طه حسين ونجيب محفوظ بعد قيام ثورة يوليو ٥٢، ظهر نموذج ثالث، تمثل فى «النموذج المعادى»، وأغلب من عادى نظام الثورة من النخبة المثقفة كان من اليساريين.. فمنذ واقعة «كفر الدوار» التى أُعدم فيها العاملان خميس والبقرى عام ١٩٥٢ ناصب اليسار الثورة العداء.. يضاف إلى ذلك أسباب مبدئية أخرى كانت تحرك اليساريين فى هذا الاتجاه، أهمها حالة القرب التى بدت واضحة ما بين الثورة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل تأميم القناة والعدوان الثلاثى على مصر عام ١٩٥٦، بالإضافة إلى أسباب أيديولوجية أخرى.يشير فتحى غانم فى كتابه «معركة بين الدولة والمثقفين» إلى أن العديد من الكُتّاب والمثقفين اليساريين تم جمعهم فى منفى «جريدة المساء» تحت رئاسة خالد محيى الدين، وصدر العدد الأول منها فى ٦ أكتوبر عام ١٩٥٩، وقد واجه «أهل اليسار» بمنفى «المساء» حملة تطهير لكُتّابها ومحرريها اليساريين، فانتقلوا من منفى فى جريدة مسائية إلى ما وراء القضبان.خاض عبدالناصر تجربة الوحدة مع سوريا ١٩٥٨، ثم الانفصال عام ١٩٦١، وكان السبب فى الانفصال عدم قبول السوريين القرارات الاشتراكية التى اتخذها عبدالناصر بالتأميمات والمصادرات وتحديد الدخل وفرض الحراسات، لحظتها عاد «ناصر» إلى الحقيقة التى كان يرددها من حين إلى آخر بأن الفكر يواجه بالفكر، وأن ثمة ضرورة فى تهيئة الشعوب للقرارات قبل اتخاذها، وأن المصريين لكى يستوعبوا التوجه الاشتراكى للسلطة لا بد من الاستعانة بالكُتّاب اليساريين، فهم أكثر قدرة من غيرهم على القيام بهذه المهمة.يقول فتحى غانم: «فى هذا السياق كانت الدعوة التى وجهها عبدالناصر لفتح أبواب الديمقراطية وحرية الرأى من خلال لجنة تحضيرية تنشر وعيًا بما هو مطلوب للمجتمع، لأنه بغير الوعى الحقيقى قد تتحول الثورة إلى مجرد هياج يضر ولا ينفع، وجموح بلا عمل، وفوضى بلا نظام».برزت كتيبة النخبة اليسارية خلال هذه الفترة، وتولت شرح المفاهيم الاشتراكية وتقريب معانيها ودلالاتها إلى الرأى العام.. وكان شأنهم فى الانقلاب الذى وقع فى موقفهم من السلطة فى الستينيات شأن طه حسين الذى بشّر فى كتاباته بالعدل الاجتماعى، وحماية حقوق الفقراء، خصوصًا من الفلاحين، وانسجم فى هذا السياق مع القوانين التى أقرتها الثورة بتحديد الملكية الزراعية، وتوزيع الأرض على فقراء الفلاحين، وتقرير مجانية التعليم فى مرحلته الجامعية، وهو حلم كان يداعب مُخيلة طه حسين منذ سنوات.رأت كتيبة النخبة اليسارية فى قرارات يوليو الاشتراكية التى اتخذها جمال عبدالناصر خطوة على طريق المجتمع الاشتراكى الذى يبشرون به.. على هذا الخط اجتمع عدد من أفراد النخبة اليسارية مع عبدالناصر، خصوصًا بعد الإفراج عن كثيرين منهم أوائل الستينيات.. انخرط عدد من اليساريين فى الاتحاد الاشتراكى، بعد كتابة الميثاق، وتحول الاتحاد القومى إلى الاتحاد الاشتراكى، كما عاد بعضهم إلى العمل الصحفى وحرفة الكتابة، وأسهموا بقوة فى إثراء الحركة الفكرية والثقافية والأدبية داخل ما كان يطلق عليه فى ذلك الوقت «المجتمع الاشتراكى».تعرض اليساريون للكثير من سهام النقد عند معالجة طبيعة العلاقة بينهم وبين جمال عبدالناصر، فرغم خلافهم معه خلال السنوات الأولى للثورة، واتجاهه إلى التنكيل بهم كواحدة من القوى المعارضة له، وكذلك خلافهم مع عبدالناصر حول مفهومه للاشتراكية، وأسلوب تطبيقه لها، واتهامه فى أحوال بأنه يضع الاشتراكية فى خدمة السلطة وليس العكس، رغم كل ذلك إلا أن الاشتراكيين شكلوا- بعد وفاة عبدالناصر- أهم كتلة مدافعة عن إرث الرجل، وعارضوا بقوة الحملة التى شنها اليمين المحافظ على «ناصر» طيلة فترة السبعينيات.. تستطيع أن تجد دليلًا على ذلك فى مقدمة كتاب «عبدالناصر واليسار المصرى» التى كتبها الراحل «صلاح حافظ» وأشار فيها إلى الحملة الممنهجة التى استعرت فى عهد «السادات» للنيل من عبدالناصر، وكيف أن مجموعة اليساريين بمجلة «روزاليوسف» يردون عليها ويواجهون أصحابها.العلاقة بين اليسار وعبدالناصر كانت متذبذبة، تعلو وتهبط، تصفو وتتوتر، تبعًا للظروف.. فقد كانت كتيبة «النخبة اليسارية»، خصوصًا حركة «حدتو»، ترى أنها القوة الأهم التى مهدت لقيام الثورة، وبشّرت بالتحول الاشتراكى للمجتمع المصرى، وبالتالى فقد تأرجحت فى نظرتها وتقييمها لعبدالناصر والتجربة الناصرية تبعًا لمعدل قربه أو بعده عن مفهومهم للاشتراكية وآليات تطبيقها.. أما عبدالناصر فكان من الطبيعى أن تكون السلطة جوهر ومرجع تفكيره، وتوجهه الاشتراكى فى الستينيات استهدف دعم وترسيخ هذه السلطة، لذا كانت الاشتراكية فى عصره فى خدمة السلطة، كما يذهب فؤاد زكريا فى كتابه «عبدالناصر واليسار المصرى»، وكان رضاء أو غضب عبدالناصر عن النخبة اليسارية أساسه التناغم أو التعاكس مع رؤيته تلك للاشتراكية.فى حالات الرضا كان عبدالناصر يرى أن النخبة اليسارية حليف يمكن الاعتماد عليه، أما فى حالات الغضب فرآهم خصمًا معارضًا ينبغى أن يتعامل معه بنفس الطريقة التى تتعامل بها السلطة مع الخصوم.