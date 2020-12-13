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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مبادرة على هامش الحرب الدائرة ضدنا بلا انقطاع

د. محمد الباز يكتب: جيش مصر الإلكتروني

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:31 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
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لن أدعى أن هذه فكرة جديدة أطرحها عليكم، بل منذ أكثر من عامين دعوت لها، وبشكل واضح ودون مواربة قلت إننا نحتاج إلى جيش إلكترونى يفرض سيطرته ونفوذه وسطوته على الفضاء الإلكترونى الذى تدور فيه أكبر حرب نفسية ضد الدولة المصرية، ولن أبالغ عندما أقول إن هذه الحرب موجهة إلى المصريين جميعًا.
ليس خافيًا عليك أن هذه الحرب تقودها كتائب إلكترونية وميليشيات إرهابية مدفوعة ضد مصر من التنظيم الدولى للإخوان ودول وأجهزة مخابرات تسعى للإيقاع بنا دون كلل أو ملل، ولذلك فهى مستمرة فى التشويه والشوشرة بحماس شديد، لأنها تحصل مقدمًا على ما تكتبه وتنشره.
لا أنكر أن هناك من بين أبناء الدولة المصرية، الذين يؤمنون بمشروع ٣٠ يونيو، يقومون بمهمة وطنية عظيمة، حيث يتصدون بجرأة وشجاعة لجيش الأعداء الإلكترونى، فتجدهم يردون عليهم، ويفندون أكاذيبهم، ويقطعون عليهم الطريق، فلا يصلون إلى هدفهم أو مبتغاهم، وهؤلاء أعرفهم بالاسم، سواء على «فيسبوك أو تويتر»، وكثيرًا ما أشد على أيديهم، لأنهم يتعرضون بسبب ما يفعلونه لحملات هجوم عنيفة جدًا.
الدعوة هنا للجميع.
لكل من يؤمن بأهمية استقرار هذا الوطن.
لكل من يرى أننا نسير على الطريق الصحيح.
لكل من اختار الطريق من البداية وسار فيه باتجاه تحرير الوطن من الاحتلال الإخوانى وإعادة البناء، ليس من أجل الأجيال القائمة فقط، ولكن من أجل الأجيال القادمة أيضًا.
لكل من يرى بعينيه إنجازًا حقيقيًا على الأرض.. ومن يشعر بأنه استفاد فعليًا من هذا الإنجاز.
لكل من يدرك أن الدولة المصرية تواجه حربًا شرسة.. تسعى إلى تغييب الوعى وإرهاقه حتى لا نقدر على مواجهة خصومنا وكشف زيفهم.
إلى كل هؤلاء لا بد أن نتحدث.. الصمت لم يعد مجديًا بعد اليوم.
لن أحدثكم حديثًا عامًا كثيرًا، فنحن نحتاج إلى أن نتحول إلى جيش إلكترونى، نسد الطريق على من يريدون أن يَنفَذوا من ثغورنا الإلكترونية.
يقف رجال الجيش المصرى العظيم على ثغورنا الجغرافية.. أعيش أنا وأنت فى أمان تام، لأن هناك من يقف على الحدود الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية.. يمنع تسلل الخصوم والأعداء والإرهابيين والمجرمين.
نحتاج وبنفس القدر إلى جيش إلكترونى يقف على حدودنا الإلكترونية، وهى أطول وأعرض من الحدود الجغرافية.. ويستطيع الأعداء التسلل منها بسهولة ودون عناء.
إننى أقدر شهداءنا، هؤلاء الذين يقدمون دماءهم لنا دون تفكير فى مستقبلهم أو أبنائهم أو زوجاتهم أو عائلاتهم، كل ما يريدونه أن يبقى هذا الوطن عزيزًا سالمًا مستقرًا، لكن الرصاصة التى تخرج من إرهابى يمكن أن تصيب مصريًا واحدًا فقط، التفجير الذى يقع يمكن أن يأتى على عشرة أو عشرين، لكن الحرب الإلكترونية تستهدف وعى الملايين، تسلبهم إرادتهم وتجعلهم مغيبين تمامًا، فيتحولوا إلى وقود ضد وطنهم.
وتخليوا أن «بوست» واحدًا على «فيسبوك» أو «تغريدة» على «تويتر» أو «فيديو» يذاع عبر «يوتيوب» يمكن أن يحدث تأثيرًا طاغيًا جدًا، ويوجه المواطنين إلى الوجهة التى يخطط لها خصوم الوطن وأعداؤه ومعاندوه، وهو ما يجعلنى ألح على أن تكون هناك مقاومة إلكترونية طول الوقت لا تتوقف، لأن الخطر بالفعل كبير.
المقاومة الإلكترونية لا بد أن تتم الآن.. لنتعامل بوست ببوست، وتغريدة بتغريدة، وصورة بصورة، وكوميك بكوميك، وإنفوجراف بإنفوجراف.. لا يجب أن نترك الساحة خالية أمام من يريدون هدم البلد على رءوسنا حتى تخلو لهم.
مهمة الجيش الإلكترونى، الذى أتحدث عنه، لن تكون المقاومة فقط، لقد جاء وقت الهجوم والمبادرة، فلا بد أن نكون فاعلين.. لنتحدث عمَّا ننجزه، عمَّا نراه بأعيننا، عمَّا نحبه فى بلادنا، عمَّا نرفضه أيضًا، لكن بالطريقة التى تسهم فى البناء ولا تعزز الهدم.
لقد لعب خصوم هذا البلد لعبة نفسية فى غاية الانحطاط، وهى الابتزاز الدائم والعلنى والسافل لكل من يحاول أن يقول حقيقة ما يحدث فى مصر، كل من يكتب شيئًا إيجابيًا، عن قناعة، يحيطون به، يزرعون الأرض من حوله بالشتائم والاتهامات والتشنيعات، حتى يجد نفسه مضطرًا إلى الهروب من المواجهة، وهو الغرض الذى يسعى خلفه من يحاربوننا.
إنهم يريدون أن تبقى الأرض خالية أمامهم تمامًا، وما الهجوم الشخصى على المدافعين عن هذا الوطن إلا وسيلة لتحقيق هذا الإخلاء، وبعده ينفردون تمامًا به فيثخنونه جراحًا، حتى يجعلوا منه جثة هامدة.
دعوتى فى مستواها الأول ألَّا نخاف، ألَّا نخضع لابتزاز من يريدون إبعادنا عن أرض معركة الوعى والتصدى للشائعات ومحاولات تشويه كل شىء جميل فى مصر.
وفى مستواها الثانى أن نكون إيجابيين إلى أبعد مدى فى نشر كل ما نرى أنه إنجاز حقيقى على شبكات التواصل الاجتماعى، فى تصحيح المعلومات المغلوطة فى إطار ما نعرف، فى عدم ترديد الأكاذيب التى يروجها الخصوم، فى عدم استطابة سخرياتهم اللزجة.
إننى لا ألزم أحدًا بما أدعو إليه، هى فقط فكرة أضعها أمامكم كى ننضم جميعًا فى وحدة واحدة، نصنع منها جيشًا إلكترونيًا ندافع به عن حدودنا الإلكترونية التى يخطط أعداؤنا لاختراقها ليل نهار.. ليفعل كل منّا ذلك بمفرده، وعندما يحدث هذا سيظهر ما نفعله.
الدفاع عن الوطن الآن ليس فقط ضرورة ولكنه بالفعل أصبح فريضة وطنية.. فلا تتردوا عن أدائها أبدًا.

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