«الزراعة»: ضبط 126 طنًا و220 كيلو جرام لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

كشف تقرير صادر الإدارة المركزية للصحة العامة والمجـــــازر بوزارة الزراعة، عن ضبط 126 طنا و220 كيلو جراما من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر.وقال التقرير إن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 953 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.وأوضح التقرير أنه يتم ذلك خلال تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول، اللحـوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهـذه المنتجات للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.