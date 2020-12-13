السكك الحديدية الألمانية تزود محطاتها بآلاف من كاميرات المراقبة

تعتزم شركة السكك الحديدية الألمانية تزويد محطاتها بآلاف من كاميرات المراقبة الإضافية.وأعلنت وزارة الداخلية و(دويتشه بان)، الأحد، أنه من المنتظر زيادة عدد كاميرات الفيديو على أرصفة المحطات خلال السنوات الأربع المقبلة بمقدار الثلث تقريبا ليصل إلى حوالي 11000 كاميرا.وأوضحت الوزارة والشركة، أن الكاميرات الجديدة ستقدم صورا أفضل تتسم بالجودة العالية، وأشارتا إلى أن عدد الكاميرات المثبتة في المحطات يبلغ نحو 8000 كاميرا في الوقت الراهن.من جانبه، قال هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني: "نعمل من خلال الإجراءات المتفق عليها، على رفع مستوى الأمن داخل المحطات وعلى متن القطارات لأن أمن المواطنين له الأولوية القصوى".وفي ذات السياق، قال اندرياس شوير، وزير النقل إن أهداف هذه التجديدات تتمثل في تحسين حماية الركاب خلال تواجدهم في المحطات وعند ركوب والنزول من القطارات وخلال انتظارهم للقطارات.كانت الحكومة الاتحادية وشركة السكك الحديدية المملوكة لها قد اتفقتا في العام الماضي على توسيع نطاق المراقبة في المحطات، وذلك بعد حادثين وقعا في فرانكفورت وفورده؛ حيث تم خلالهما دفع شخصين تحت عجلات القطار.وبحسب هذا الاتفاق سيتم تجهيز كل المحطات الكبيرة بتقنية فيديو حديثة بحلول نهاية عام 2024