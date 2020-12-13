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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التعليم»: LMS المصدر الرئيسي لمذاكرة طلاب المرحلة الثانوية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:48 م
طلاب المرحلة الثانوية
طلاب المرحلة الثانوية
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن منصة نظام إدارة التعلم LMS هي المصدر الرئيسي للمذاكرة لطلاب المرحلة الثانوية.

واوضحت الوزارة خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تلك المنصة تضم محتوى رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، ومعرفة مخرجات التعلم المتاحة في كل درس من خلال المحتوى التفاعلي الذي يضم نصوصا ومقالات ورسومات وصورا ومقاطع فيديو لكل موضوع أو درس في المنهج، بالإضافة إلى تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.

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