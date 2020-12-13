«المهندسين»: نعمل بكل جهد لاستغلال أصول النقابة

أكد الدكتور حماد عبدالله حماد، مدير المكتب الفني بنقابة المهندسين، أن المكتب الفني يعمل بكل جهد في أكثر من ملف يتصل بالاستغلال الأمثل لأصول النقابة للخروج بتوصيات ورفعها لهيئة مكتب النقابة.وأضاف خلال كلمته بالاجتماع المشترك لهيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين والمكتب الفني، لبحث الاستغلال الأمثل لأصول النقابة، أن أبرز الأصول التي يتم العمل عليها هي مصنع كفر ربيع ومصنع المكرونة ومشروع مستشفى المهندسين ومشروع أرض سيتي ستارز، وأن اللجنة تهدف إلى الاستغلال الأمثل لتلك الأصول حتى تدر عائد على النقابة.وأبدى حماد سعادته بتواجد أعضاء هيئة مكتب النقابة في اجتماعات المكتب الفني كون وجودهم يعطى طاقة إيجابية للمكتب الفني.بدوره استعرض المهندس شريف هداره – وزير البترول السابق وعضو المكتب الفني، التقرير النهائي لما توصلت اليه لجنة العمل التي يترأسها فيما يخص المجمع الصناعي بكفر ربيع.