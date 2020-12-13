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محافظات

ربيع يؤكد أهمية قناة السويس في تنمية وتنشيط التجارة بالمنطقة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:33 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
مصطفى دياب
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استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، وفدًا رفيع المستوى من الإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة العربية من دولة السودان، وبرفقته الأستاذة منال حسن عبد الوهاب مدير عام مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمبنى المارينا الجديد شرق القناة.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، ووزارة الدولة للإعلام بهدف إتاحة الفرصة للمتدربين ضمن الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية؛ للإطلاع عن كثب على مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التنمية العملاقة بمنطقة القناة.

في  مستهل كلمته، رحب الفريق ربيع بالوفد الإعلامي الذي يضم كوكبة من الكوادروالقيادات الإعلامية من دولة السودان الشقيقة، مشيدًا بمتانة الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسودان على المستويين الشعبي والرسمي، مؤكدًا أهمية دفع أواصر التعاون المشترك في كافة المجالات لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة التي تحقق آمال وتطلعات شعبيهما.

وشدد الفريق ربيع على أن الدولة المصرية تحرص على التطوير المستمر لقناة السويس لتعزيز مكانتها الرائدة عالميًا، مشيرًا إلى أن قناة السويس الجديدة تجسد أحد أبرز المشروعات القومية العملاقة التي أنجزتها مصر لتلبية متطلبات التجارة العالمية، حيث أثمرت عن تحقيق حزمة إنجازات، منها اختصار زمن عبور السفن للقناة من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، وخفض تكلفة تشغيل السفن ورفع مستوى الأمان بشهادة العملاء من مشغلي ووكلاء السفن، إلى جانب استيعاب الزيادة الجديدة في أعداد السفن والأجيال الجديدة من السفن العملاقة في ظل وصول غاطس قناة السويس إلى 66 قدما.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في اجتياز أزمة فيروس كورونا بنجاح عبر الالتزام الصارم بالإرشادات الاحترازية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومواصلة تقديم حوافز تسويقية لمشغلي السفن في إطار السياسات التسويقية والترويجية المرنة التي انتهجتها الهيئة مؤخرًا، لجذب عدد من السفن التي لم تكن تعبر القناة من قبل، بما انعكس على تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وزيادة العائدات.

وأوضح الفريق ربيع أن أهمية قناة السويس الجديدة لم تقف عند هذا الحد، بل كانت نقطة الانطلاق صوب تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية المهمة، ومنها تدشين أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادي لفتح آفاق رحبة للتنمية وجذب الاستثمارات، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، وقريبًا سيتم إنشاء مدينتي السويس الجديدة وبورسعيد الجديدة في إطار تحقيق التنمية الشاملة للمنطقة.

خلال الزيارة، شاهد الوفد عرضًا تقديميًا عن تاريخ القناة ومراحل تطويرها المختلفة، مرورًا بمشروع قناة السويس الجديدة.
ربيع يؤكد أهمية قناة السويس في تنمية وتنشيط التجارة بالمنطقة
ربيع يؤكد أهمية قناة السويس في تنمية وتنشيط التجارة بالمنطقة
ربيع يؤكد أهمية قناة السويس في تنمية وتنشيط التجارة بالمنطقة
ربيع يؤكد أهمية قناة السويس في تنمية وتنشيط التجارة بالمنطقة
ربيع يؤكد أهمية قناة السويس في تنمية وتنشيط التجارة بالمنطقة
ربيع يؤكد أهمية قناة السويس في تنمية وتنشيط التجارة بالمنطقة
ربيع يؤكد أهمية قناة السويس في تنمية وتنشيط التجارة بالمنطقة
ربيع يؤكد أهمية قناة السويس في تنمية وتنشيط التجارة بالمنطقة
ربيع يؤكد أهمية قناة السويس في تنمية وتنشيط التجارة بالمنطقة
ربيع يؤكد أهمية قناة السويس في تنمية وتنشيط التجارة بالمنطقة

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