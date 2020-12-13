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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو يحذر إدارة بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران خطأ

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:28 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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قال بنيامين نتيناهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه سيكون من الخطأ العودة إلى العمل كالمعتاد مع إيران، مشيرًا إلى استمرار الرفض الإسرائيلي لمحاولات إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي: "لا تزال إيران دولة سيئة الجوار، ولكن إذا لم يتم ضبطها، فإن ستسلح نفسها غدًا بصواريخ باليستية عابرة للقارات ذات رؤوس نووية يمكنها استهداف أوروبا وأمريكا وستصبح دولة تدميرية عالميًا، مما سيعرض الجميع للخطر".

وتابع: "إيران استمرت في تهديد الدول المجاورة، والدعوة إلى تدمير إسرائيل، وتمويل وتجهيز وتدريب المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة والعالم، وما زالت تسعى للحصول على أسلحة نووية فيجب ألا نعود إلى العمل كالمعتاد مع إيران، ويجب التعاون لمنع هذا التهديد الكبير للسلام العالمي".

ووصل أوبراين إلى إسرائيل، اليوم الأحد، لعقد عدة سلسلة لقاءات مع المسئولين هناك، على رأسهم نتنياهو، لمناقشة القضايا الإقليمية والمخاوف الأمنية المشتركة، والتهديدات الإيرانية في الشرق الأوسط، واتفاقيات السلام مع الدول العربية.

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