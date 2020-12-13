«يوم محاكمة نتنياهو».. لماذا يزور نائب ترامب إسرائيل قبل تنصيب بايدن؟

توقيت زيارة بنس لإسرائيل

ملفات الزيارة

اتفاقيات تطبيع جديدة

دول تنضم لاتفاقيات التطبيع

يجري مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة هامة إلى إسرائيل، خلال الفترة القليلة المقبلة، وتحديدا قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.واهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، بزيارة بنس، وتوقيتها، وأبرز الملفات التي ستطرح خلالها.يصل بنس إلى تل أبيب قبل نحو أسبوع من تنصيب بايدن والمقرر في 20 يناير المقبل، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.ومن المرجح أن تجرى الزيارة يوم 13 يناير المقبل، وهو اليوم المقرر فيه أن يمثل بنيامين نتيناهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أمام المحكمة للرد على اتهامه بالفساد.من المقرر أن تركز مباحثات نائب الرئيس الأمريكي في إسرائيل على ردع التمركز الإيراني في المنطقة، خاصة سوريا، والتوجه إلى فرض عقوبات جديدة على طهران، والملفات ذات الاهتمام المشترك.وتأتي ترتيبات زيارة بنس، في ظل وصول روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأأمريكي إلى إسرائيل، اليوم الأحد، لمناقشة القضايا الإقليمية والمخاوف الأمنية المشتركة، والتهديدات الإيرانية في الشرق الأوسط، واتفاقيات السلام مع الدول العربية.وفي سياق متصل، قال مسؤولون إسرائيليون، لإذاعة جيش الاحتلال، اليوم، إن هناك احتمالات لإعلان تطبيع دولتين أخريين للعلاقات مع إسرائيل قبل مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير.من جانبه، أكد أوفير أوكينوس وزير التعاون الدولي لدى الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب مرتبطة باتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، مشيرا إلى أن بنس سيعلن خلال الزيارة عن التوصل لاتفاقيات جديدة مع دولتين عربيتين، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.قال مسئولون إسرائيليون كبار إن سلطنة عمان ستكون الدولة التالية لعقد اتفاق حول تطبيع العلاقات بعد الاتفاق الذي جرى مع المغرب بوساطة أمريكية.وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن هناك احتمال لتطبيع العلاقات مع النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وكذلك إندونيسيا وباكستان وبروناي وبنغلاديش وجزر المالديف، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.من جانبها، رفضت السفارة الأمريكية لدى تل أبيب التعليق عما إذا كانت ملفات الزيارة ستتضمن اتفقيات تطبيع جديدة.