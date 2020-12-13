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تقارير ومتابعات

من «دليلة» لـ«مين يقدر على ريم».. محطات من حياة زبيدة ثروت

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:35 م
زبيدة ثروت
زبيدة ثروت
سمر عبدالله
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تمر اليوم ٤ أعوام على رحيل قطة السينما المصرية الفنانة زبيدة ثروت، التي لها مشوار فني طويل وحافل أمام عمالقة السينما المصرية، حيث استطاعت أن تحفر اسمها بأحرف من نور في تاريخ السينما المصرية.

"انقطاعها عن الفن"

انقطع مشوارها الفني في الثمانينات، والذي أسفر عن ما يقرب من 40 عملا فنيا، تألقت خلالها "زبيدة"، بأعمال فنية كبيرة.

غابت زبيدة ثروت عن الإعلام نتيجة إصابتها بالسرطان، وهو الأمر الذي أثار الحزن في قلوب متابعيها.

"ملكة الرومانسية"

كان أول فيلم سينمائي لها هو "دليلة" عام 1956، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ، وأطلق عليها بعض النقاد لقب ملكة الرومانسية بعد عرض فيلم "يوم من عمري" مع عبد الحليم حافظ، وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام مثل "نساء في حياتي" مع رشدي أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب وكذلك "الملاك الصغير" مع يوسف وهبي ويحيى شاهين و"شمس لا تغيب" مع كمال الشناوي إخراج حسين حلمي المهندس، وآخر عمل شاركت فيه مسرحية "عائلة سعيدة جدا".

"زواجها من ضابط"

تزوجت زبيدة ثروت سنة 1960 ضابطا في البحرية المصرية يدعى إيهاب الغزاوي ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع ثم محمد إسماعيل وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي وهي آخر زيجاتها.

"زبيدة ثروت وعبد الحليم"

في آخر حوار لها، قالت زبيدة ثروت إنها لم تكن تعرف بأن عبد الحليم حافظ قد تقدم لطلب يدها للزواج سوى بعد زيجتها الثانية بفترة.

أوصت زبيدة ثروت بأن تدفن بجوار عبد الحليم حافظ، وذلك لحبها الشديد له.


"دراستها"

درست زبيدة ثروت بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وعملت كمحامية تحت التمرين لفترة إرضاءً لجدها الذي كان رافضًا لفكرة دخولها إلى عالم الفن.

"آخر أفلامها"

آخر أفلام زبيدة ثروت، فيلم "المذنبون" عام 1975، قصة نجيب محفوظ، وسيناريو ممدوح الليثي وإخراج سعيد مرزوق، وبطولة حسين فهمي وسهير رمزي، وفيلم "الحب الحرام" عام 1976، تأليف عبدالحي أديب، وإخراج خالد حمادة، الذى شارك فيه عدد من الفنانين السوريين والعرب، منهم أديب قدورة، سلوى سعيد.

وآخر مسرحية قدمتها زبيدة ثروت، قبل قرار اعتزالها العمل الفني، مسرحية عائلة سعيدة جدًا عام 1985، و"مين يقدر على ريم" عام 1987.

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