السجن لـ4 أشقاء بتهمة قتل شخص في مشاجرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة أشقائه الثلاثة بالسجن لمدة عامين بعد اتهامهم بقتل شخص في مشاجرة بسبب فرض السيطرة على أهالي المنطقة.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد، وسكرتارية الجنايات خميس قمر وإيهاب النادي.ترجع أحداث القضية رقم 39640 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة مساكن الجمهورية ووفاة شخص بدائرة القسم.وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، قيام كل من المتهمين "س.م.ع"، عاطل، و"ع.م.ع"، وأشقائه "ك.س.م، وم.م.ع، وس.م.ع"، باستعراض القوة والعنف على قاطني منطقة مساكن الجمهورية حاملين الأسلحة البيضاء سيوفا وسكاكين لفرض سيطرتهم على المنطقة وترويع المواطنين وتعدوا على المجني عليه ع.س.ص، بعدة طعنات تسببت في وفاته وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه.وعلى الفور تم إعداد مأمورية لضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.