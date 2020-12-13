مسلمون وأقباط في احتفالية الفرنسيسكان بالإسكندرية

قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إنه مع أنغام الموسيقى والأصوات العزبة لكورال سان جوزيف عاشت كتدرائية سانت كاترين للآباء الفرنسيسكان بالإسكندرية أمسية رائعة بقيادة المايسترو الأب بطرس دانيال والأنسة مجدولين ميشيل.وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان على الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه استقبل الأخوة الرهبان بقيادة الأب أنطوان توفيق رئيس الدير الضيوف وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ والعديد قيادات التربية والتعليم بالمحافظة والإدارات المختلفة، كما شارك ممثلو الكنائس المختلفة من جميع الطوائف وممثلا عن الأزهر الشريف وبيت العائلة والهيئات الدبلوماسية والأجنبية والعديد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين من كنائس مختلفة وأيضا عدد كبير من المسلمين، وساد الاحتفال روح من الفرح والتفائل والسلام.