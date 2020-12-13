ترامب: الانتخابات الأخيرة الأكثر فسادًا في تاريخ أمريكا

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأحد، اتهامه بتزوير الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، والمقرر تنصيبه لتولي مهام منصبه في البيت الأبيض رسميًا يوم 20 يناير المقبل.وقال ترامب، مساء اليوم، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات "تويتر": "الانتخابات الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة!".وتساءل الرئيس الأمريكي قائلًا: "كيف تصدق الدول والساسة انتخابات يتم فيها توثيق الفساد والمخالفات؟.. إنه صخب الدولة المتأرجحة!"