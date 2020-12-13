خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة استقرت على غلق مقر اتحاد الكرة لمدة 48 ساعة على الأقل بعد إصابة عدد كبير من موظفي الاتحاد بفيروس كورونا.





وتابع المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الكابتن"، أن جميع موظفى شئون اللاعبين تمت إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد آخر من الموظفين فى الإدارات.





وواصل المصدر أنه سيتم غلق المبنى لتعقيمه، على أن يتم اتباع الإجراءات الاحترازية داخل مبنى الاتحاد فور عودة الحياة مرة أخرى للعمل داخل اتحاد الكرة.







