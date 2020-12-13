«استخرت الله وقررت الاعتذار».. محمد فضل يعلن رحيله عن الجبلاية

أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المعينة من قبل الـ"فيفا" لإدارة اتحاد الكرة، نهاية علاقته بالجبلاية، بعد انتهاء عمل اللجنة واقتصار العمل داخل الجبلاية على لجنة ثلاثية تدير شئون الجبلاية حتى يوم 31 يناير المقبل.





ونشر فضل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ما يُشبه الاعتذار كنوع من حفظ ماء الوجه، بعد تأكد خروجه من اللجنة الخماسية بصحبة الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة، حيث يقوم عمرو الجناينى بدور رئيس الجبلاية ومعه الدكتور جمال محمد على والدكتور سحر عبدالحق فى العضوية.





وكتب فضل: «لم أتحدث أو أصرح منذ فترة رسميا، تشرفت وكنت سعيداً بالعمل كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم، شكرا للأستاذ عمرو الجنايني وشكرا للاتحاد الدولي على ثقتهما ورغبتهما في استمراري داخل اللجنة القادمة، ولكن الحمد لله استخرت الله وقررت الاعتذار منذ فترة كبيرة وإبلاغ الجميع بالاكتفاء بعد الانتهاء من اللائحة، وإتمام مهمتي.. بالتوفيق لما هو قادم للرياضة المصرية وكفاية شائعات».







