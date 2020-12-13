رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مستشفى براني المركزي (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:30 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
طباعة
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مستشفى برانى المركزى، والتى تخطت نسبة التنفيذ بها 85%، حيث تم إطلاق التيار الكهربى والإسراع فى الأعمال.

جاء ذلك بحضور العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى، والدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية ونواب البرلمان.

وتفقد محافظ مطروح الأقسام المختلفة بالمستشفى من غرف عمليات رئيسية وصغيرة وغرفة عناية مركزة سعة 8 سرير ووحدة غسيل كلوى بسعة 13 سرير وسكن الأطباء والتمريض وغيرها.

واستمع محافظ مطروح لشرح عن الأعمال الجارية بالمستشفى، حيث تم الانتهاء من كافة المبانى وجار إدخال المرافق مع الانتهاء من توصيل شبكة الغاز والمياه بسعة خزان 360 م3 والصرف بسعة خزان 300م3، وإطلاق التيار الكهربى وكاميرات مراقبة وغيرها من جهود للإسراع فى الأعمال والتى أوشكت على الانتهاء مع الإعداد للتجهيز والفرش قريبًا.

كما تفقد محافظ مطروح مولد الكهرباء سعة 1 ميجا، بما يعمل على توفير مصدر دائم للكهرباء في المستشفى، بالإضافة إلى مولد الأكسجين، موجها للشركة المنفذة بتدريب عددا من الفنيين عليه والصيانة الدورية مع إمكانية دعم مولد الأكسجين للاحتياج بمستشفيات مطروح الأخرى.
محافظ مطروح يتفقد مستشفى براني المركزي (فيديو)
محافظ مطروح يتفقد مستشفى براني المركزي (فيديو)
محافظ مطروح يتفقد مستشفى براني المركزي (فيديو)
محافظ مطروح يتفقد مستشفى براني المركزي (فيديو)
محافظ مطروح يتفقد مستشفى براني المركزي (فيديو)
محافظ مطروح يتفقد مستشفى براني المركزي (فيديو)
محافظ مطروح يتفقد مستشفى براني المركزي (فيديو)
محافظ مطروح يتفقد مستشفى براني المركزي (فيديو)

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

الباز يدعو لتدشين «جيش مصر الإلكتروني» للتصدي لشائعات الإخوان

أحمد موسى يطالب بتعطيل الدراسة أسبوعين

مصادر بـ«مصر للطيران» عن عودة الرحلات من الكويت: ليست لدينا تعلميات رسمية

الصور

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

image description

«أسيوط» في اجتماع «التنمية المحلية» و«الصحة» لبحث مبادرة «المركزي»

image description

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات في أسيوط

الأكثر قراءة

مصادر بـ«مصر للطيران» عن عودة الرحلات من الكويت: ليست لدينا تعلميات رسمية

هل تتغير مناهج الثانوية العامة؟.. وزير التعليم يجيب (فيديو)

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2020 - 2021

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم وقيمة الغرامة

الكنيسة الإنجيلية الألمانية تقدم عروضا على الإنترنت في عيد الميلاد

انتشار سرقة لوحات المقابر بفنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

دينا السقا تهدي روايتها الجديدة لروح نبيل فاروق

«هيئة الكتاب» تنعى الروائي بهاء عبدالمجيد

بهاء عبدالمجيد.. رحيل مؤثر لصاحب «القطيفة الحمراء» (بروفايل)

الخميس.. صفاء عبد المنعم تناقش «موقع على بحر النيل»