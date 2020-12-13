محافظ مطروح يتفقد مستشفى براني المركزي (فيديو)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مستشفى برانى المركزى، والتى تخطت نسبة التنفيذ بها 85%، حيث تم إطلاق التيار الكهربى والإسراع فى الأعمال.جاء ذلك بحضور العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى، والدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية ونواب البرلمان.وتفقد محافظ مطروح الأقسام المختلفة بالمستشفى من غرف عمليات رئيسية وصغيرة وغرفة عناية مركزة سعة 8 سرير ووحدة غسيل كلوى بسعة 13 سرير وسكن الأطباء والتمريض وغيرها.واستمع محافظ مطروح لشرح عن الأعمال الجارية بالمستشفى، حيث تم الانتهاء من كافة المبانى وجار إدخال المرافق مع الانتهاء من توصيل شبكة الغاز والمياه بسعة خزان 360 م3 والصرف بسعة خزان 300م3، وإطلاق التيار الكهربى وكاميرات مراقبة وغيرها من جهود للإسراع فى الأعمال والتى أوشكت على الانتهاء مع الإعداد للتجهيز والفرش قريبًا.كما تفقد محافظ مطروح مولد الكهرباء سعة 1 ميجا، بما يعمل على توفير مصدر دائم للكهرباء في المستشفى، بالإضافة إلى مولد الأكسجين، موجها للشركة المنفذة بتدريب عددا من الفنيين عليه والصيانة الدورية مع إمكانية دعم مولد الأكسجين للاحتياج بمستشفيات مطروح الأخرى.