4451 إصابة جديدة بكورونا في أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، الأحد، تسجيل 4451 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 175874 حالة على مستوى البلاد.وأفادت وكالة أنباء تريند الأذرية، بأن 39 شخصًا قد توفوا جراء إصابتهم بفيروس "كورونا" منذ أمس السبت، لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات 1922 حالة، مُضيفة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 111918 شخصًا فور تسجيل 4283 حالة تعاف جديدة.وأضافت أنه تم إجراء 15059 مسحة للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، وأجرت أذربيجان بشكل عام 1953303 مسحات منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.