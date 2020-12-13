رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تقلص فترة الحجر الصحي الإلزامي لكورونا لبدء التطعيم

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:30 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
طباعة
قال بيان صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية الأحد إنه تم تقليص فترة الحجر الصحي الإلزامي من 12 إلى 10 أيام.

كانت الوزارة قد قلصت بالفعل الفترة التي يجب خلالها على أي شخص كان على اتصال بمريض مصاب بفيروس كورونا أن يعزل نفسه من 14 يوما إلى 12 يوما في أول نوفمبر.

وستدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء الساعة 0600 بتوقيت جرينتش.

وسيتعين على الإسرائيليين الذين كانوا على اتصال بأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس أن يخضعوا لاختبار لفيروس كورونا في اليوم الأول من الحجر الصحي الذي سيستمر لمدة 10 أيام، وكذلك في اليوم التاسع، ويجب أن يكون الاختباران سلبيين حتى يخرجوا من العزل.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم الأحد إن إسرائيل ستبدأ على الأرجح في تطعيم مواطنيها الأوائل- العاملون في مجال الصحة وكذلك رئيس الوزراء نفسه - في غضون أيام، في وقت أقرب من تاريخ البدء المعلن في 27 ديسمبر.

ووصلت الشحنات الأولى التي تبلغ نحو 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر بيونتك التي شترتها إسرائيل إلى البلاد يوم الأربعاء.

وتقترب حالات الوفاة بفيروس كورونا في إسرائيل من 3 آلاف حالة.

موضوعات متعلقة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

السيسى يوجه بالبدء الفورى فى إنشاء معامل الفحص المركزية بالموانئ

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

الصور

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

image description

«أسيوط» في اجتماع «التنمية المحلية» و«الصحة» لبحث مبادرة «المركزي»

image description

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات في أسيوط

الأكثر قراءة

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

بحلوى وساندوتش.. اغتصاب طفلة على يد زوج جدتها في حلوان

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

انتشار سرقة لوحات المقابر بفنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية

شركة بيونتيك: هذا موعد السيطرة على كورونا بالكامل

الصين: العثور على فيروس كورونا بعبوات لحم خنزير من الأرجنتين

موعد بداية فصل الشتاء 2020 رسمياً في مصر

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
بسنت حسن
مهرجان السولد أوت
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض للكتاب بجامعة سوهاج 20 ديسمبر

مناقشة «الصقر والصليب» في منتدى الاستقلال الثقافي.. الأربعاء

الأربعاء.. نبيل القط يناقش «حكايات التعب والشفاء» بالنيل الثقافية

«الحب في زمن الكورونا» ديوان شعري لمحمد دياب غزاوي