مناقشة «الصقر والصليب» في منتدى الاستقلال الثقافي.. الأربعاء

يستضيف منتدى الاستقلال الثقافي تحت إدارة الدكتور جمال زهران أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، مناقشة المجموعة القصصية "الصقر والصليب" للكاتب المصري أحمد سراج وذلك في الأربعاء السادس عشر من ديسمبر2020 وذلك في تمام السادسة مساء.ويناقش العمل الأكاديميان: محمد عليم أستاذ النقد والأدب بالجامعة العربية المفتوحة بالكويت سابقًا، وأبو اليزيد الشرقاوي أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والكاتب والطبيب سيد نجم رائد أدب المقاومة، والدكتور عبده مسعد الكفراوي دكتوراه القانون العام ومحامي مجلس الشعب في الفترة ١٩٩٦ حتى ٢٠١٥ وعضو لجنة انتخاب الجمعية التأسيسية الأولى والثانية والمشرف على انتخابها، وأحمد رجب شلتوت القاص والناقد المعروف.الجدير بالذكر أن ضيف الشرف لواء شرطة أحمد ماضي أبو العزايم بطل قصة "فرسان حورس" وبحضور خاص للأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن أستاذ بأكاديمية الفنون، وللخطاط الكبير إبراهيم بدر.وتقع المجموعة الصادرة عن دار المثقف للنشر والتوزيع في أربع وعشرين قصة، وقرابة المائتي صفحة المجموعة القصصية "الصقر والصليب" وتحاول تقديم رؤية لما يجري في الشارع المصري منذ خمسة وعشرين عامًا حتى الآن.اختار الكاتب أن تضم مجموعته أربعًا وعشرين قصة فكأنها يوم من أيام الوطن، وتحمل القصص عناوين: وعودة الهلالي والعشاء الأخير، وفرسان حورس، وكيس أسود، وغبار، والجميزة، وموت ساعي البريد، وتغريبة بني إقليم، والدكتورة مي، واستلطاف، ورصاصة القسوة، وليل الضباع، وابتسامة ناقصة، وربيع القرابين، وقدر الرجال، واليوم الخامس، وحذاء تالف، وثمرة معطوبة، وسجن، وقُبلة، ومعي، ونشيد، وعاشقان، واعترافات.أحمد سراج كاتب مصري، ومؤسس مشروعي "أدب المصريين" و"النحو البسيط"، صدر له ديوان: "الحكم للميدان" (طبعتان)، ورواية: تلك القرى (ثلاث طبعات)، ومسرحيات: "زمن الحصار" (ثلاث طبعات)، و"القرار"، و"فصول السنة المصرية"، و"القلعة والعصفور" (طبعتان - ترجمت وعرضت في مهرجان صوت العالم بأمريكا) و"نصوص الأرض" و"زاد" و"فخ النعامة" و"لمسة البعث" (مسرحية شعرية)، وكتب: "أدب المصريين.. شهادات ورؤى".